Exportações da Prefeitura de Siena nos primeiros nove meses de 2021

As exportações da Província de Siena, com base nos dados publicados pelo ISTAT, totalizaram € 2 bilhões nos primeiros nove meses de 2021, elevando o valor das exportações do ano passado em três meses.

“Em Janeiro-Setembro de 2021 – confirma Massimo Guasconi, Presidente da Câmara de Comércio de Arezzo-Siena – o volume de negócios estrangeiro das empresas de Sines ultrapassou largamente o do mesmo período de 2020 (+ 42,2%) com um passo acima desta média regional ( +22,4%). Se analisarmos a variação em relação ao mesmo período de 2019, na era pré-Covid, o crescimento percentual é maior: + 54%. O resultado confirma o crescimento da importância de nossas exportações que representam 6 % do total regional (era 4,9% em 2020) o que nos permite contornar a província de Prato no ranking das províncias da Toscana (em 2020, já ultrapassamos Livorno e Massa Carrara) Se somarmos 2 bilhões de Siena quase 8 bilhões de Arezzo, hoje podemos. Confirmamos que as empresas registradas em nossa Câmara de Comércio contribuem com aproximadamente um terço das exportações totais da Toscana.

Crescimento expressivo – segue o presidente Massimo Guasconi – que vê os produtos farmacêuticos como o setor líder, com as vendas externas crescendo 58,8% em relação a 2020 e 125,9% em relação a 2019, atingindo cerca de 596 milhões de euros. A Polónia confirmou-se como o mercado de referência número um com mais de 200 milhões de exportações, embora o segundo mercado de referência, os Estados Unidos, esteja a crescer a um ritmo muito mais rápido. Os resultados da Espanha e da Holanda também foram positivos. O dígito x é particularmente positivo: basta considerar que no período 2018-2020, as exportações farmacêuticas italianas cresceram em média, a cada ano, “apenas” em 41,2%. Mas é acima de tudo significativo porque também é alcançado graças aos contínuos investimentos tecnológicos e digitais, que o tornam um modelo também para todos os outros setores produtivos regionais. ”

“A Covid nos últimos dois anos – comentários do Secretário-Geral da Câmara de Comércio Marco Randellini – tem levado muitas famílias, mesmo na Europa, a buscar tipos de férias que apresentem contato próximo com a natureza, talvez através do uso do bonde são considerados mais seguros e livres do que os alojamentos tradicionais, o que também é confirmado pelo desempenho do nosso setor de casas móveis, que acaba por ser o segundo setor de especialização nas exportações de Siena: a parte dos primeiros nove meses é superior a 523 milhões euros e está crescendo tanto em relação ao ano passado (+ 48,4%) em relação ao período pré-pandêmico (+ 50,5%) parceiros comerciais.

As exportações sienenses também contribuirão para o recorde das exportações, cuja conquista quase certamente estabelecerá em 2021 a indústria agroalimentar italiana, que supera os 50 bilhões anuais, – continua Marco Randellini – as exportações sienenses também contribuirão. Para o setor de bebidas, onde o vinho é definitivamente a voz dominante, nos primeiros nove meses de 2021 houve uma exportação total de cerca de 312 milhões de euros, um aumento de 31,1% em relação a 2020 e de 32,5% em relação a 2019. Os três principais mercados são todos positivos: estados Estados Unidos, Alemanha e Canadá. Em vez disso, as exportações de produtos alimentares ascenderam a € 98 milhões, um aumento de 2,4% face ao ano anterior e 42% face a 2019. Os resultados dos mercados dos Estados Unidos, Suíça, Polónia e Hungria foram particularmente positivos. Por outro lado, os franceses e os britânicos estão com dificuldades. ”

As exportações de máquinas estão apresentando um crescimento de 32% em relação a 2020 e de 6,8% em 2019. Todos os principais mercados de exportação mostram um sinal positivo, exceto para a Romênia (-17%). Em particular, destacam-se os desempenhos do Chile e de Portugal. Por último, a exportação de material eléctrico ultrapassou os 90 milhões de euros, um acréscimo de 62,4% face a 2020 e 38,9% face a 2019. Os principais mercados finais apresentam boas tendências, nomeadamente os Estados Unidos.