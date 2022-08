Distribuidor ainda fechado – Corriere dell’Umbria

“fechado ao excesso aumento de preço“: Isto é o que li na placa colocada no portão de entrada da histórica fábrica de carros a metano na Via Romana Vecchia, na aldeia de São João Profiamma, em Foligno. Pausa, a segunda desde o início do ano. Em março passado, de fato, os gerentes tiveram que tomar a mesma decisão e pelo mesmo motivo. “Temos um contrato variável com fornecedores – explica o proprietário, Alfredo Romanoli – E com o gás chegando a um alto custo, marcou 276,7 euros ontem à noite, devemos vender um quilo de metano por 4-5 euros. impossível. Outras fábricas em Foligno e Perugia permanecem abertas regularmente, pois há mais combustível, podemos gerenciar os custos com pessoal. Os funcionários da San Giovanni Profiamma estão agora de férias.”

O fechamento é temporário, o objetivo é superar esse enorme aumento de preços e reabrir Perspectivas – Perspectivas Eles não são sensuais. “Estamos muito, muito preocupados com o futuro imediato – destaca Giulio Guglielmi, Presidente da Figisc Umbria, Associação dos Distribuidores de Combustíveis da Confcommercio Porque além de ter que arcar com os custos do gás, também temos uma série de gastos que estão se tornando insustentáveis.

Só para dar um exemplo, na minha fábrica de combustível em Borgo Trevi recebi uma fatura de cerca de 40.000 euros pelos meus compressores de metano, que era mais de 23.000 um ano atrás. Qualquer um que também administre um mini-bar na bomba de gasolina tem que lidar com aumentos de leite, café e doces, além de ter que administrar despesas individuais. Em suma, é fácil que em outubro, quando a maioria dos contratos com fornecedores precisa ser renovada, muitas empresas decidam fechar. Conforme Confcommercio – destaca Guglielmi – enviamos uma mensagem ao governo e a todas as forças políticas para que teto do preço do gás E rever as regras e mecanismos para determinar o preço da eletricidade.”