Europeus escolhem cidades italianas

lá Boom do turismo Foi totalmente confirmado após os últimos anos da pandemia e parece que a maioria das pessoas deixou o medo do Corona vírus para trás, com uma grande vontade de viajar e curtir umas merecidas férias; De acordo com o poderoso motor de busca de voos e hotéis Jetcost, as pesquisas de voos aumentaram em 250%enquanto esses hotéis aumentaram 330% nos primeiros sete meses de 2022. De fato, as pesquisas por férias em agosto de 2022 já são maiores do que 30% A partir do mesmo mês de 2019. Além disso, os usuários gastam 50% mais tempo procurando diferentes soluções alternativas, orçamentos e datas para encontrar a oferta que melhor atende às suas necessidades.

Recuperação de verão do turismo

Muitos europeus que decidiram viajar em agosto de 2022 escolheram a Itália. O clima quase sempre excelente com sol e muitas praias disponíveis, herança cultural, tradições e festas folclóricas, bem como uma oferta gastronómica e vitivinícola muito rica, bons hotéis e infra-estruturas e preços baixos em comparação com outros países, trouxeram nosso país Ser o segundo destino mais procurado na Jetcost para estas férias, seguido de Espanha e apenas precedido por Portugal.

Milão A cidade era a mais procurada pelos viajantes britânicos, segundo por espanhóis, holandeses e portugueses, terceiro por franceses e décimo terceiro por alemães. Além de Milão também Veneza Está entre as cidades mais populares: é a terceira escolha para os holandeses e portugueses, a quarta para os britânicos, a quinta para os franceses, a sétima para os alemães e a nona para os holandeses.

De Veneza a Catânia

Roma , a capital, continua a atrair turistas, incluindo turistas locais. A Cidade Eterna pode oferecer muitas coisas ao mesmo tempo, pertence à história e à cultura italiana, mas também é um ponto de referência de moda e gastronomia. Para os europeus, Roma é a cidade preferida de franceses, espanhóis, holandeses e portugueses, e é o segundo destino de alemães e britânicos. Além disso, para os italianos é a décima primeira cidade mais desejável do mundo.

Outra cidade antiga rica em história e com um centro histórico declarado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade Nápoles: Ocupa a terceira posição entre as cidades mais procuradas pelos viajantes alemães e britânicos, a quarta pelos franceses, espanhóis e portugueses e a quinta pelos holandeses. Os italianos parecem concordar com o resto dos europeus e colocam Nápoles entre os primeiros lugares em suas pesquisas; Ele ocupa o 16º lugar nas preferências globais.

Europeus coroam cidades italianas

Quanto às ilhas onde o sol, as praias e o mar também são campeões este ano Sicília É a mais requisitada pelos europeus para as férias de agosto, e dentro dela, Catânia é a cidade mais pedida pelos viajantes alemães.; Palermo É a segunda escolha para os franceses. Mesmo para os próprios italianos, Catania é a cidade mais desejada do mundo para esses dias de descanso e lazer, enquanto Palermo ocupa o terceiro lugar.

Outra ilha popular onde você pode aproveitar o sol, o mar do Caribe e as maravilhosas praias aqui Sardenha, Com Cagliari a quinta cidade mais procurada pelos viajantes portugueses, Olbia a nona para alemães e franceses, e Sassari a décima primeira escolha para os portugueses. A Sardenha também está entre os destinos favoritos dos próprios italianos: Olbia é a quinta cidade mais desejada do mundo e Cagliari a sétima.

A área que ocupa um bom lugar no ranking é ToscanaFlorença ocupa o quinto lugar nas preferências dos espanhóis e o sexto para os holandeses e portugueses. A capital toscana é famosa em todo o mundo, e o antigo Palácio Medici é o berço da cultura e da arte por excelência. Depois, há Pisa, que continua a atrair muitos turistas todos os anos graças às suas inúmeras belezas e à magnífica e distinta Piazza dei Miracoli, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, tanto que ocupa a quarta posição entre as cidades mais solicitadas por viajantes holandeses. Quinto pelos britânicos.

volta normal

“A vida normal está finalmente de volta com milhões de turistas que nos visitavam todos os verões antes da pandemia. As cidades italianas ainda são os principais destinos turísticos do mundo, com os bons preços que oferecem em relação a outras cidades, sua riqueza cultural, seus costumes e festas populares, suas praias maravilhosas, sua rica gastronomia e seus excelentes hotéis graças aos quais atraem um grande número de turistas que decidiram passar alguns dias de descanso aqui em agosto de 2022. A Itália é o segundo país mais popular para os europeus. Por outro lado, muitos italianos os escolheram para as suas férias, preferindo-os às principais cidades europeias e destinos de longa duração”, sublinha. Ignazio CiarmoliDiretor de Marketing Jetcost.