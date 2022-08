O “americano” que vai ajudar a fábrica de Pomigliano

Ajuda para dobrar pomigliano A sinergia da poupança bilionária: Esta é a chave que Carlos Tavares, CEO da Stellantis, insistiu, uma vez oficializada a fusão com a FCA-PSA. A percepção visual deste conceito é Dodge Hornetdesenvolvido na plataforma Small Wide, criada em e com base na FCAAlfa Romeo Tonali Bolso e bússola renegados. O SUV compacto (pelos padrões americanos) da Dodge terá uma grande especialidade Inclusão Industrial para a Itália Porque será produzido na fábrica Giambattista Vico em Pomigliano d’Arco. Este modelo adicional dará um impulso adicional de produção à fábrica, e como o sindicato Vim Cecil anunciou no início de julho, “confirmação Produzir De Pandas a 2026 e um aumento na produção de Tonale e Hornet coloca a fábrica em potencial pleno emprego, adicionando uma reviravolta adicional, concentrando-se nos SSNs. Na verdade, a caixa de redundância agora é usada apenas para paradas causadas por falta de semicondutores.”

> Nas fotos acima o novo Hornet.

Números interessantes Nestes tempos turbulentos, não é fácil apreciar a produção de diferentes modelos, mas o CEO da Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, tentou. entrevista por Notícias de carros na Europa Na verdade, ele disse que a Alfa Romeo ficaria feliz em vendê-lo 30.000 toneladas neste primeiro ano marketing. Segundo o gerente, o potencial anual de vendas globais da Tonale pode estar Entre 70.000 e 80.000 unidades, com a Europa que pode acomodar 45.000 a 60.000 unidades com os Estados Unidos ganhando outros 10-15.000 carros. Aqueles que temiam que o Hornet colocasse um blaster na roda do Tonale podem se alegrar: se o primeiro fosse vendido inicialmente na Europa e na América do Norte, O Hornet não será comercializado na Europa. vamos dizer isso Notícias de carros na Europa Domenico Giustoli, Head of Dodge and Ram Brands na Europa, explicou: “A Dodge é vista como uma marca de alto desempenho e nossos cavalos de trabalho são principalmente versões V8 com mais de 600 cavalos de potência. os modelos maiores, como o Challenger SRT Hellcat Coupe e o Durango SUV.” Dodge e Ram comprometeram suas vendas na Europa para os três importadores AEC, AGT e KWA, que atendem a uma rede de cerca de 300 concessionárias: Dodge vendeu cerca de 1.000 veículos na Europa em 2021 e um captador de 5100 RAM, e os números carregados de dificuldades no fornecimento de semicondutores e dos componentes que os contêm.

> Acima, Hornet e Tonale são comparados.

TONALE E HORNET, números diferentes – O Dodge Hornet E aAlfa Romeo Eles são bastante semelhantes por dentro e na visão lateral e traseira, com diferenças maiores – e óbvias – na frente. O carro estrela e listra tem um capô com extratores de calor embutidos, uma grade estilo “caixa de correio” e iluminação um pouco diferente. O Hornet, pelo menos na primeira fase, terá dois motores, com o GT disponível no início deste ano. Um motor turbo de 2 litros e 4 cilindros com 268 cv e 400 Nm de torque e fala-se da função PowerShot que permite obter 25 cv adicionais por 15 segundos. A versão americana do Tonale terá o mesmo motor um pouco mais fraco, mas a tração nas quatro rodas será padrão para ambos. lá Hornet R/Tcom Powertrain elétrico híbridoEm vez disso, será lançado em 2023 e verá um motor turbo a gasolina de 1,3 litro da família Stellantis Global Small Engine ladeado por um motor elétrico que ativa o eixo traseiro de acordo com o esquema Jeep 4Xe. A potência total será de 285 cv, e neste caso também será ligeiramente superior à potência do USA Tonale, que é de 271 cv. Lembre-se que o híbrido adicional do Tonale deve chegar por volta do final do ano ou menos simultaneamente com o restyling de Giulia e Stelvio.