De “Peter Pan” a “Hyena” a Sabrina “Angel”, os apelidos mais incríveis em votação

Digite “Geórgia” para votar Geórgia Meloney Escrever em listas de FdI é suficiente “Ellie” Dar prioridade Elena Ethel Schlein Para o Partido Democrata, embora isto fosse sem precedentes para o primeiro-ministro e não fosse ditado por um problema retórico ou de notoriedade, já acontecia com o secretário de Estado democrata sempre que o seu nome acabava nas urnas. Papel.

Neste ponto, aqueles que decidiram manter os seus líderes fora da disputa, ou seja, argumentam maliciosamente ao lado do governo verde-amarelo (“Matteo”, ou seja, Salvini e “Giuseppe” como o velho Dioscuri. Conte), é melhor mude, quebre seu cérebro e encontre um. Solução atraente Do ponto de vista Marketing Político Com o intuito de proteger os grandes nomes da lista do M5S e da Lega da tragédia da escolha de competir ou, pior, nada Sobrenomes com erros ortográficos Ou a confusão que reina na cabeça do eleitor quando ele é deixado sozinho dentro da cabine de votação.

Então Roberto Vannacci pode ser”disse o General Vannachie“, muito mais “Em geral»; E, Legal to Dream, um candidato cinco estrelas no Sul neste momento Pasquale Tridigo Pode querer terminar “Chamado INPS», através da sua comprovada experiência como Presidente do Serviço Nacional de Pensões.

Durante décadas, a história dos “chamados” candidatos e, portanto, da escolha certa, mesmo que não corresponda ao perfil individual, pairou no caso das escolas a nível nacional, ou seja. Pannella Giacinto é conhecida como “Marco”., entregues assim em dezenas e dezenas de turnos eleitorais. Ninguém está competindo; O líder dos extremistas era mais conhecido como “Marco”, até no título de uma canção que lhe foi dedicada por Francesco di Gregori – Senhor. Hood (para M., com autonomia) — Nenhuma menção a Giacinto aparece. É o mesmo Croxi Benedetto é conhecido como “Bettino”.para Croxi Vittorio é conhecido como “Bobo”.Lima Salvador Aguil Ettore é conhecido como “Salvo”. Gruber Dietlinde Nas eleições europeias de 2004 foi adicionalmente nomeado para a lista Uniti nell'Ulivo «Essa é a Lírio»Isso apenas tornou válido o voto em “Lily”. READ Honda, Concurso de Concessionário Português para Melhor CB650R Custom Idol Press News Agency

Então vieram os truques, para estender as preferências das velhas glórias aos novos recrutas, para roubar votos dos seus adversários, para favorecer listas de paquera. A primeira hipótese envolve casos sicilianos O éster Caffaro é denominado “toto”. (como o ex-governador homônimo), de Caputo Mário, conhecido como “Salvino” (como seu irmão parlamentar); Figusia sabrina, também conhecida como “Anjo”. (Como seu pai aqui) No entanto, o chamado “Vincenzo” fez de sua filha uma candidata nas listas da Forza Italia para as eleições municipais de Palermo de 2017 “Angelo chamado Vincenzo”.

A começar pelos campeonatos vencidos pela Lazio e pela Roma no início dos anos 2000, em todas as eleições na capital os nomes dos jogadores de futebol mais famosos acabavam nos cadernos eleitorais sem o seu conhecimento. O caso é famoso Lista do Forza Roma, nas regionais de 2005 contribuiu com seus 10.000 votos (outros 3.200 vieram da lista Avanti Lazio) para a vitória estreita do candidato de centro-esquerda Piero Mararazzo sobre seu rival Francesco Storace. A lista inclui: Marchionni Giovanni é conhecido como “Dotti”. (268 opções), Montella Guerino é conhecido como “Aeroplanino”. (269), Cassano Stefano Ciro, também conhecido como “Peter Pan”. (104) e Mancini Gianfranco conhecido como “Amantino” (20), assim como o brasileiro que decidiu um clássico com um gol sensacional de calcanhar há um ano e meio.

Nas últimas eleições europeias obteve mais de 100 mil votos Dino Giarusso, o recordista absoluto de unidades cinco estrelas até o momento. E em votos válidos “Hiena”, Na lista ele foi chamado de “Hyena” por ser ex-integrante do projeto Mediaset. Eles não gostam de Colono; Na verdade, pediram que ele colocasse o uniforme de volta na prateleira e não usasse o nome do programa. Inútil. READ Criança morre em Cretone Spa; quatro pessoas sob investigação Relatórios técnicos de segurança

