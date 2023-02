MundialSBK

Dois dias de testes no Autódromo Internacional do Algarve reservados para o MOTUL FIM Superbike World Championship viram a Ducati regressar à ação com a sua Panigale V4 R. World Champion. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) e seu companheiro de box Michael Ruben Rinaldi Eles mostraram uma grande velocidade: no final do segundo dia ambos eram primeiro e terceiro respectivamente e divididos apenas por 109 mil. Ele se encaixa entre eles Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK).

Bautista ficou logo atrás em 1m39,035s, batendo assim o anterior recorde estabelecido por Rea na pista portuguesa de 1m39,610s no circuito português de Tzot Super Pole. Três outros pilotos ficaram abaixo dessa marca hoje, ou seja, o irlandês do norte, Rinaldi e o campeão mundial de 2021. Toprak Razgatlioglu (Bata Yamaha Promethean WorldSPK).

O campeão mundial falou sobre a importância de ser rápido em uma volta e em ritmo de corrida. Bautista trabalhou na afinação da moto, com o objetivo de melhorar a estabilidade à saída das curvas e afinar o pacote à sua disposição.

Bautista disse: “Nos testes de inverno você pode ver muitos bons tempos por volta, mas no final o principal é a sensação que você tem com a moto. Trabalhámos bem nestes dois dias. Hoje demos alguns passos em frente na traseira aderência, especialmente no ângulo máximo de inclinação e ao sair das curvas pela primeira vez. Estou satisfeito, no final os tempos de volta dos testes de inverno não são realmente verdadeiros. Temos que esperar pela primeira corrida para ver como todos estão . Aqui depende de quando você sai na pista e com base nisso você pode ver melhores ou piores condições. Estou feliz com a sensação e o trabalho feito com minha equipe, então vamos em frente, mal posso esperar pelo próximo teste e primeira rodada. Olhando para os tempos até agora, parece que vai ser mais interessante do que na temporada passada. Veremos. Eu sempre digo, quando a temporada começar. Você verá a verdadeira realidade de cada piloto.”

Rinaldi, depois da melhor volta de ontem, termina hoje com o terceiro tempo mais rápido, mas a mais de um décimo do box mat. Assim como Bautista, ele se saiu melhor que o recorde anterior. “Incrível” foram as palavras da corrida de Rimini, explicando que seu principal objetivo hoje era trabalhar em um ritmo de corrida consistente.

Rinaldi acrescentou: “É um teste positivo. Em comparação com ontem, progredimos hoje. Fizemos alguns tempos de volta incríveis e meu ritmo de corrida foi bom. Experimentei um tipo diferente de frente que permitia que a moto se sentisse melhor ao mudar de direção. No final, tentei manter um ritmo constante a cada volta para melhorar a sensação com a moto, o que é ótimo, agora temos que continuar trabalhando porque a Austrália está chegando. Sem dúvida, esses são dois testes positivos, mas as rodadas são outra questão.

