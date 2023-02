Uma garota de 19 anos chamada Milan foi encontrada morta na Universidade de Ulm. As aulas foram suspensas pelo resto do dia

UMA mulher de 19 anos Ele foi encontrado morto no prédio da universidade na manhã de quarta-feira Iulm pendência Milão. O corpo da jovem, cujo pai disse que ela foi expulsa de casa na noite desta terça-feira, foi encontrado em A guardador Em um banheiro do Edifício 5 localizado na Via Santander. Um edifício vermelho de cinco andares que dá acesso ao Jardim Ayulm, Residência e Café Literário. A divisão científica dos Carabinieri está realizando investigações.

De acordo com a primeira reconstrução, a mulher estava vestida e Um lenço no pescoço A outra extremidade pendurada em uma porta. Sem sintomas óbvios Ocupar, então os investigadores agora estão especulando que foi um gesto suicida. No Bolsa Os carabinieri da estação de Barona encontraram a nota de despedida da jovem, que exala profunda emoção fracasso Sua vida e seus estudos. A menina foi admitida na Faculdade de Letras e Turismo.

Um símbolo de luto é o senado acadêmico da universidade Suspendeu todas as aulas O dia foi planejado para expressar suas condolências à família, amigos e companheiros das vítimas.

Se você precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa, lembre-se que um telefone amigo Itália (0223272327) para entrar em contato em momentos de solidão, dor, tristeza, desânimo e raiva, o serviço de escuta está ativo todos os dias das 10 às 24. Você também pode ligar para o número único de emergência 112 para obter ajuda. Ou entre em contato com os voluntários da organização sem fins lucrativos Samaritans pelo telefone 0677208977 (operando todos os dias das 13h às 22h).