Uma decisão acordada com os advogados portugueses. Os juízes estão se preparando para ouvir a versão de CR7 sobre a questão da manipulação salarial.

Db Villar Perosa (to) 14/08/2019 – Amistoso / Juventus A-Juventus B / foto Daniele Buffa/Image Sport Foto: Andrea Agnelli-Cristiano Ronaldo

Prisma investigação, os advogados do Tour lançaram uma carta de foguetes para pedir Ronaldo (Gazetta).

Magistrados de Turim investigam Juventus Eles iniciaram uma rogatória para pedir Cristiano Ronaldo. Gazzetta dello Sport escreve isso.

“Cristiano Ronaldo abriu as portas do Ministério Público em Turim e agora os juízes se preparam para ouvir a ex-estrela da Juventus, agora protagonista na Arábia Saudita com Al-Nasser, como parte da investigação Prisma. Juventus de 2018 a 2021. Em últimos meses, todos os jogadores da Juventus, exceto os portugueses, já foram Os promotores de Turim (Mario Bentoni, Ciro Santoriello e o assistente Marco Gianoglio) ouvidos na famosa “manobra salarial” mudaram os primeiros passos concretos na direção do cinco vezes Ballon d “Ou. O Ministério Público de Turim é, na verdade, para os advogados italianos de CR7, John Shehata e Salvatore Pino, que as autoridades árabes e portuguesas foram informadas de que lançaram uma ação de traição internacional. Um passo importante foi acordado com a equipe de Ronaldo. Sim, porque Cristiano, sem nada a esconder, está perguntando por que ainda não foi pago. Quer levar Rindu. 19,9 milhões da Juve ligados a uma segunda manobra salarial (2020-21).

Há dias, Líbero, falando sobre a vontade dos magistrados em conhecer Ronaldo, disse: Ele escreveu:

Nos últimos meses, o campeão foi procurado várias vezes pelo Judiciário de Turim, que queria ouvi-lo como testemunha, mas Ronaldo sempre (pelo menos até agora) recusou a ligação. No entanto, na semana passada, foi marcada uma breve entrevista no aeroporto de Levaltiki, em Cuneo, onde os magistrados se encontrariam com CR7 no aeroporto por alguns minutos. A mudança de planos e a hipótese “Sandro Bertini” teriam se mostrado mais factíveis e apreciadas por ambos, pois a entrevista não teria sido muito curta. Para os magistrados, já que o aeroporto fica a poucos quilômetros de Turim; Para Ronaldo e seu clã, uma parada no “La Cretenza” em San Mauricio Canaves poderia fazer parte do show, onde Ronaldo e Georgina frequentavam quando ele vestia uma camisa preta e branca.