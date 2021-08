6.860 novos casos e 54 mortes- Corriere.it

A partir de Editorial online

Dados do boletim para sábado, 28 de agosto

Lombardia

868.384: +540 caixas (ontem +601 caixas) com 43.598 limpezas

Veneto 453.388: +866 caixas (ontem +644 caixas) com 45.666 limpezas

Campânia 444,689: +564 caixas (ontem +576 caixas) com 17,005 limpezas

Emilia Romagna 410.293: +686 caixas (ontem +732 caixas) com 32.920 limpezas

Logio 373.700: +447 caixas (ontem +547 caixas) com 15.637 limpezas

Piemonte

372,009: +240 caixas (ontem +302 caixas) com 26.643 limpezas

Sicily 272.490: +1.139 caixas (ontem +1.681 caixas) com 20.116 limpezas

Toscana

270,006: +601 caixas (ontem +752 caixas) com 14,511 limpezas

Buglia 263.031: +304 caixas (ontem +302 caixas) com 15.321 limpezas

Friley Venice Giulia 110.581: +114 caixas (ontem +204 caixas) com 8.501 limpezas **

Andar 110.222: +255 caixas (ontem +222 caixas) com 3.064 limpezas

Ligúria 109.466: +172 caixas (ontem +156 caixas) com 7.491 limpezas

Abruzzo 78.839: +111 caixas (ontem +87 caixas) com 9.280 lenços umedecidos

Calabria 77.084: +358 caixas (ontem +313 caixas) com 3.529 lenços

PA Bolzano 74.940: +53 casos (ontem +74 casos) com 9.984 limpezas ***

Sardenha 71.294: +187 caixas (ontem +343 caixas) com 6.702 limpezas

Umbria 61.469: +109 caixas (ontem +86 caixas) com 6.975 limpezas

PA Trento 47.406: +47 casos (ontem +37 casos) com 4.352 limpezas

Basílica 28.767: +55 caixas (ontem +65 caixas) com 1.165 toalhetes

Molise 14.225: +10 caixas (ontem +51 caixas) com 322 limpezas

Valle de Asta 12,009: +4 caixas (ontem, +1 caso) com 682 limpezas