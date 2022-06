Superfunus, governo Draghi bloqueia novas extensões: conflito político majoritário

Pare Bônus de super construção de 110%. O governo bloqueou extensões da ação de bandeira Movimento5 Estrelas. Causando um novo conflito político na maioria. Na verdade, não são apenas os M5s que precisam ser ouvidos Alargue as costuras Mas todas as partes insistem em uma coisa Correção do mecanismo O objetivo é tornar as casas mais eficientes e seguras. A expansão das vendas está na mesa, sobre a qual o executivo tem se mostrado mais abertamente, e está prestes a trazer mais uma mudança no parlamento. A hipótese é permitir Transferência de crédito para outras partes Além de bancos, excluindo apenas pessoas físicas.

O debate permanecerá aberto enquanto a Câmara se reúne durante o voto de confiança Lei de Ordem PnrrNão o suficiente para assinar o contrato. No entanto, o governo criou um muro de extensões: não quer alocar outros recursos. Os representantes das comissões parlamentares pedem mais tempo para habitação, mas também para vestiários em casas comunitárias e instalações desportivas. O Ministério da Economia, porém – dizem – coloca em minutos Não disponível Para quaisquer outras alterações nesta frente. Mesmo à venda – considerada por muitos como o centro nevrálgico – na verdade essa posição não parece muito consistente, mas finalmente algumas vagas são abertas, o que é mencionado no final da reunião. No entanto, o clima não é totalmente otimista e espera-se correção antes que se torne desequilibrado. Resumindo: vai ao ar um verdadeiro cabo de guerra entre o governo e a maioria.

Quem trabalha nessa área olha para as vendas com maior interesse. Lá Federação Nacional de Artesanato E as pequenas e médias empresas solicitaram e receberam uma reunião com o Ministro da Economia Daniel Franco: “Dezenas de milhares de empresas não vendidas na indústria da construção Créditos fiscais Vinculado a um bônus por recuperação de ativos devido ao congelamento do mercado”, é um alarme mais uma vez levantado. E com tipos Pd E isto M5s Eles querem um confronto: o chefe da Comissão de Operações de Produção Martina Nordi Pediu uma abertura Mesa Temporário Quando era vice-presidente do Movimento 5 Estrelas na Câmara, Lucas Sut, anuncia a sua disponibilidade para avaliar em conjunto com as “empresas de construção e o sector bancário” assim que o texto da alteração chegar ao Parlamento. No entanto, o tempo acabou: eles têm que fazê-lo até esta semana Fechar trabalho Comissões de orçamento e finanças sobre assistência dl, que – além Superfone – pode acomodar uma mudança de Empréstimos fiscais: Luigi pede para aceitar proposta assinada por Marat 60 mil a 120 mil Euro 10 anos, ou seja, o limite das pastas que podem ser pagas em 72 prestações, sem que os contribuintes “documentem a situação temporária de dificuldade objectiva”.