A vertigem portuguesa de Max Mara

Max Mara, Luke Resort 2023



Arte, cultura e tradição. Trajetórias históricas de figuras femininas do passado entrelaçadas com o presente como símbolo de um erotismo misterioso. Max Mara Selecionado em exposição com a Coleção Resort 2023 em Lisboa Fundação Calouste Gulbenkian, Desenho de múltiplos estímulos. Do Fato ao artesanato local, da composição do poeta Natalia Coreia Para a voz do cantor Amália RodriguesHerdeira merecedora do palco contemporâneo, convidada especial na passarela, mocinha Carminho.

“Lisboa é uma cidade que me impressiona imediatamente, é um lugar onde se pode sonhar e atrair jovens artistas”, diz. Ian Griffiths, A primeira marca internacional a ser apresentada na cidade portuguesa, ao estilo de uma casa de moda. Entre as árvores do jardim da Fundação, encenou-se uma coleção que penetrou numa veia de verdadeiro erotismo longe do artístico. Começa com a assinatura de tons promissores, maison, camel, branco e preto, que levarão ao sucesso das cores vitamínicas. Em capas inspiradas em vestidos tradicionais, tops curtos na altura do umbigo, saias lápis, vestidos longos em tafetá cadinho, vestidos bustiê que explodem no Blissy Oasis ou vestidos de palco usados ​​por Amalia Rodriguez, blusas de penugem.

Mas as t-shirts bordadas por artistas locais inspirados nos Lenos de Namorado do Minho têm o Minho com corações, pombos e laços como mensagens esperançosas de amor. Restauro das galerias da Fundação dedicadas à arte francesa e homenagem à cidade trabalhando com estudantes politécnicos locais. A missão deles? Sugira um local e inspiração para o próximo resort. Quem ganhar vai trabalhar para a casa de moda. (Todos os direitos reservados)