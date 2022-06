Corte Palacio (Lodi), o ex-prefeito que jazia morto no quintal, não foi morto

Gritos por socorro

– Após as 22h de segunda-feira, os vizinhos ouviram vários gritos e pedidos de socorro. Eles correram para ver o que estava acontecendo e encontraram o corpo da vítima caído perto da porta da frente da casa.

Hipótese de acidente

– “À luz das atuais conclusões da investigação – explicou o advogado de Lodi, Dominico Ciaro – a descoberta do falecido está mais provavelmente ligada a um evento coincidente do que ao comportamento voluntário de um terceiro. No entanto, há progressos.

Foi marcada uma autópsia

– Repanatti é jornalista profissional: morava sozinho e agora trabalha como consultor em um estúdio em Lodi. Foi prefeito do município de Lodigiano de 2004 a 2009. A promotoria estadual de Lodi ordenou uma autópsia, que foi transferida para o Instituto Médico Legal de Pavia.

Memória dos concidadãos –

“Ele é um bom homem, viveu algum tempo com a mãe idosa – lembre-se dos concidadãos que conheceu em frente à sua casa à noite, inacreditável o que aconteceu – salientou recentemente na abadia. Ele é um acérrimo crente no catolicismo.”