“Autenticação” à la Meloni: As Falácias de Floris &c.

Mas quão difícil é o trabalho do desmistificador, ou do verificador de factos, por assim dizer, se as pessoas que o fazem são repórteres (ou considerados como sendo) com vestígios de preconceito nos olhos. “Fizemos algumas correções no filme dela”, anuncia Giovanni Floris (na foto) satisfeito a Demartedi, estendendo a mão para Giorgia Meloni antes do clipe começar. Um desafio que o jornalista perde miseravelmente. Resumindo: oito erros embaraçosos contrariados por dados oficiais.

Vamos começar do começo. De um anúncio eleitoral que Meloni enviou aos telespectadores do La7 nos últimos dias. “Espero que fiquem satisfeitos com o deslize autoritário isolado da Itália a nível internacional, com o colapso da economia, com o perigo evitado da Itália”, disse o primeiro-ministro no vídeo. “Enquanto muitos discutiam estes demónios, trabalhámos incansavelmente para melhorar as condições em Itália.” Floris não combinou. Talvez ainda vítima desses demônios, ele caminha na corda bamba, sem realmente fazer uma verificação da realidade. Agora, com os dados em mãos, vamos removê-los ponto por ponto.

Desenvolvimento

Em termos de PIB, segundo os singles de Floris, a Itália ficará abaixo da média europeia este ano. Nada poderia estar mais longe da verdade. No primeiro trimestre de 2024, de facto, a economia italiana cresceu 0,3% em relação ao trimestre anterior (mais que a França e a Alemanha) e 0,6% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Esta é a terceira mudança positiva. Setores (Setor Primário, Indústria e Serviços).

exportar

Em DiMartedì, acreditam que as exportações pararam desde 2022 (um ano, aliás, “estragado” pela recuperação pós-Covid), mas os dados reais comparam-se com Novembro de Outubro de 2021 a Outubro de 2022 (governos Conte II e Draghi). 2022 a novembro de 2023 (governo Meloni), podem surpreender Floris. Acima de tudo: mais 7 mil milhões só para os EUA (via Istat).

spreads

A Meloni, que afirma que a prevalência foi reduzida, Floris responde que é a mais elevada da Europa.

Há um ano e meio, nos dias em que o governo tomou posse, quando a Itália caminhava a toda velocidade rumo aos 240, hoje a diferença é de 130 pontos base.

Torta

Em 2023, a Piazza Afari viveu 12 meses maravilhosos. Não há como negar: +28%. Apenas Tóquio o acompanhou e apenas o Nasdaq de Nova Iorque teve melhor desempenho (+44%). La7 não deveria ser o único a brindar que esse crescimento se deve ao desempenho das ações de bancos e seguradoras. Nota para os especialistas de terça-feira: O mercado de ações só crescerá quando houver estabilidade governamental.

Trabalhadores pobres

Com as taxas de emprego nos níveis mais elevados de sempre, a equipa editorial de DiMartedì centra-se nos trabalhadores em situação de pobreza. É uma pena que todos os relatórios sejam baseados em salários de contratos antes dos impostos. Ou seja, não contam os benefícios da carga fiscal, da fusão das faixas do Irpef e de outras medidas introduzidas pelo governo para proteger o poder de compra dos trabalhadores. Todas as ações que garantam um aumento líquido dos salários.

Emprego feminino

Meloni celebra contratos sustentáveis ​​e principalmente o aumento do emprego feminino. La7 relata que a Itália está no final da lista a nível europeu. No entanto, os dados do Istatt dão razão ao primeiro-ministro: em Março havia mais 660 mil pessoas, 260 mil das quais eram mulheres, em comparação com Outubro de 2022.

Pobreza absoluta

A Meloni, que no seu vídeo fala em reduzir o risco de pobreza (risco que hoje é reduzido em um por cento), DiMartedì respondeu falando do aumento de famílias em pobreza absoluta. Uma meia verdade. A deterioração do índice, devido à tendência puramente inflacionária e à possibilidade de aquisição de bens e serviços básicos de uma determinada cesta, foi significativamente reduzida em 2023 em relação a 2022, de +0,6% para +0,2%.

remunerações

De acordo com os verificadores de fatos do T Tuesday, os preços terão dobrado os salários até 2023. Também aqui, porém, Istad concorda com Meloni: desde Outubro passado, após três anos de situação inversa, os salários começaram novamente a crescer mais rapidamente do que a inflação, e os primeiros três meses de 2024 confirmam esta tendência. Para ser claro: os salários por hora em 2023 eram de 2,9%, 2,5 vezes os do ano anterior e 5 vezes maiores em comparação com 2021, para 0,6%.

Ao lançar a verificação destrutiva de fatos que acabamos de remover, está Floris



Chegou a intimidar os colegas da Viale Mazzini: “Como seria Telemeloni se os jornalistas estivessem lá dentro…”. Não sabemos como eles se saem em termos de desmascarar Roy, e certamente não se saem bem em La7.