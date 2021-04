Comemora a arquitetura portuguesa do século 18

Simbolizando uma reconstrução sensível e transformadora, o arquiteto Ren Ito apresenta sua casa em Calcutá. O projeto, localizado em Vila de Paraso, no norte de Portugal, está renovando uma residência existente do século 18 e vários edifícios adjacentes. A área construída ocupa um terreno coberto com madeira, com uma área de 5.000 metros quadrados. O local é dividido por longos edifícios espalhados, cada um com um caráter único. Em resposta a esta situação, a equipe de design renovou cada edifício para renovar uma residência e casa de hóspedes. Os novos apartamentos preservam a arquitetura histórica e a idade da pedra antiga, ao mesmo tempo que apresentam elementos contemporâneos e uma estrutura de telhado de madeira transparente.



Imagens de estúdio ivo tavares

Ao se aproximar ren itoOs visitantes passam por baixo do portão de entrada reconstruído, seguido de uma torneira para a cruz de uva. A passarela leva à extensão recém-concluída da área histórica acolhedora com seu hall de entrada e quarto. O piso térreo da casa principal oferece espaços de arrecadação residenciais, enquanto o piso superior possui quartos. A casa principal é organizada em uma seção transversal com um corredor de escada centralizado, com foco no redesenho das escadas projetadas em centros escultóricos.

A casa de Ren Ito em Calcutá está localizada ao norte com um lindo jardim e ao sul com uma vinha. A sala de estar recém-construída é forrada por lareiras em ambas as extremidades, coberta por uma cobertura transparente definida por uma estrutura monumental de árvores expostas. Enquanto isso, a pousada se espalha em dois níveis conectados por outra escada escultural. Juntamente com a cozinha exterior e a piscina, esta casa de hóspedes está ligada a um edifício anexo que serve de casa de apoio à piscina e arrumos no jardim.