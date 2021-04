Qualificação Olímpica de Águas Abertas da FINA transferida para Portugal; Copa do Mundo de Mergulho

A FINA anunciou que está reagendando a Copa do Mundo de Mergulho da FINA para as novas datas de 1 a 6 de maio de 2021. O torneio será realizado em Tóquio conforme planejado originalmente e também servirá como um evento de qualificação e teste para as Olimpíadas, que acontecerão na capital japonesa de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

Esta decisão segue a confirmação de procedimentos abrangentes para arranjos de entrada e hospedagem local para todos os delegados presentes no evento no Japão em maio.

A Fina e seus colegas ainda estão revendo o local do evento, com uma decisão a ser tomada nos próximos dias quanto à organização das Eliminatórias Olímpicas de Natação Artística, que estão programadas para acontecer de 1 a 4 de maio de 2021 em Tóquio.

Finalmente, a FINA decidiu reprogramar o evento, em acordo com os patrocinadores japoneses, em relação à qualificação olímpica de natação para maratona marcada para Fukuoka (JPN) nos dias 29 a 30 de maio. Atendendo ao imediato interesse e disponibilidade da Federação Portuguesa de Natação, a competição decorre agora de 20 a 20, 19 a 20 de junho, na Escócia (Portugal). O local foi anteriormente o local para os eventos de qualificação olímpica de 2012 e 2016.

Para cada um desses eventos de qualificação olímpica, um ambiente competitivo justo é crucial. Eles também são importantes para uma preparação ideal para as Olimpíadas. Todas as partes pedem a atletas e oficiais dedicados uma compreensão generosa dessa necessidade. O Governo do Japão, o Governo Metropolitano de Tóquio e os conselhos locais em todo o Japão trabalham em conjunto para resolver a situação do COVID-19 e garantir a segurança e proteção de todos os concorrentes.

A FINA gostaria de agradecer ao Comitê Organizador de Tóquio 2020, ao Governo do Japão e ao COI por seu compromisso em garantir os preparativos para o evento e reafirma sua confiança na realização bem-sucedida dos Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio neste verão. O lado japonês é grato pela confiança da FINA e espera trabalhar juntos para fornecer eventos de qualificação olímpica seguros, protegidos e justos antes dos Jogos deste verão.

