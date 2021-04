Programe mais corridas, mais postigos e pontos até 8 de abril

A Liga Portuguesa T10 2021 viu o seu terceiro dia de ação a 8 de abril, dia em que decorreram dois encontros. Mais dois dispositivos estão programados para sexta-feira, 9 de abril.

Gorca 11 e Malo, com seis pontos cada, estão na tabela de pontos da Portugal T10 League 2021. Ambas as equipes venceram três de suas quatro partidas, sendo as anteriores altas devido ao alto índice líquido.

Os Indian Royals, Miranda Dragons e Opporto Cricket Club ainda não iniciaram as suas campanhas no torneio.

Tanto Oyras como Coimbra Knights sofreram derrotas nas duas partidas disputadas. Alcançou a tabela de pontos da Portugal T10 League 2021 sem qualquer ponto até ao momento.

A seguir estão as posições da equipe após o terceiro dia da Liga T10 de Portugal 2021 –

Tabela de pontos do Portugal T10 League

Portugal T10 League 2021 cronograma de pontuação e tomada de postigos

Mais corridas

Melhores pontuadores da Liga T10 de Portugal

Imran Khan, do Gorkha 11, continua a ser o artilheiro da corrida após o terceiro dia de ação na T10 League 2021 de Portugal. Ele marcou 96 corridas em quatro partidas e é o maior artilheiro em 36 partidas. Khan tem uma taxa de acerto de 174,54 e acertou quatro quatros e dez seis.

Azhar Anthony, de Khan, é o segundo no ranking de pontuação. Ele marcou 90 corridas em quatro batidas, incluindo as únicas cinquenta no torneio, 54. Com a ajuda de quatro quatros e sete agudos, Anthony acertou suas corridas com uma taxa de acerto decente de 140,62.

Syed Mysam, de Malo, é o terceiro maior artilheiro da T10 League 2021 de Portugal. Ele marcou 61 corridas até agora, 27 sua melhor tentativa. As corridas de Myzamine chegaram a uma taxa de acerto aceitável de 132,60, incluindo um único quatro e seis altas.

Kirut Patel (29) e Kuldeep Golia (21) foram os artilheiros em ambas as partidas.

A maioria dos postigos

Maiores compradores de postigos da Liga T10 de Portugal

Na T10 League 2021 de Portugal, os 11 pares de Sripal Mata e MD Siraj Nipo de Gorkha e Palo Fuchimassa de Oiras levaram cinco postigos cada. Eles são colocados nessa ordem na mesa de recebimento de postigos com base em suas relações econômicas.

A grafia de 3/12 de Motta é seu melhor desempenho até agora. Ele também tem uma taxa econômica excepcional de 5,16 corridas por over. Nipo tem as melhores estatísticas de 3/3 competição e também tem uma boa taxa econômica de 6,62 corridas por over.

Puccimassa tem um grande esforço de 3/19, mas tem uma média de 9,75 corridas por over.

Além dos cinco escalpos de Fuchsimassa, Gruth Patel, Mohan M.F. Hussein e Conrad Greenshield pegaram dois postigos para Oyras.

