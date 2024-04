Mau tempo, granizo no Piemonte e na Lombardia. Trovoadas em Milão, aviso até meia-noite. Tornado na área de Varese

Mau tempo continua no norte da Itália . Na tarde desta segunda-feira, forte granizo atingiu a região de Alto Novares e sul. Lago Maior . Entre os centros piemonteses mais afetados estão Arona, Borgomanero, Baruzzaro, Olegio Castello e Cattico-Veruno. O granizo durou menos de uma hora, mas eles ainda estavam lá Dificuldade Para o transporte rodoviário, em particular Rodovia Milão-Torino .

Ciclone e deslizamento de terra na região de Varese

Na área de Varis, Um tufão atingiu a área de Luino à tarde. Um sumidouro foi aberto no jardim de uma propriedade privada próxima à usina Enel. “Eles estavam lá por precaução Dois foram expulsos Os moradores da casa perto de onde abriu o sumidouro”, explicou o prefeito de Luino Enrico Bianchi, e vão “passar a noite com parentes”. Sobre o deslizamento, “técnicos e bombeiros da Enel estão investigando o local, mas no momento não há energia interrupção”. Também na província de Varese devido à tempestade. Um deslizamento de terra ocorreu em Kremenaka. A rodovia estadual 344 de Porto Ceresio, no quilômetro 16, ficou fechada por algumas horas nos dois sentidos sentido Luino e Lavena Ponte Teresa. Lama e detritos. Anas informa que foi reaberto ao trânsito.