O novo bebê do campeão português, Cristiano Ronaldo, em casa: a foto empolgou os fãs

Cristiano Ronaldo é um fenómeno no mundo do futebol, e agora o português está imortalizado com uma certa joia.

Há jogadores na história do futebol que provaram que podem entrar plenamente nas fileiras dos maiores campeões de todos os tempos. Um deles é sem dúvida uma lenda Cristiano RonaldoUm evento que provou que com perseverança e trabalho duro você tem potencial para alcançar alturas extraordinárias.

Ele ganhou a Bola de Ouro cinco vezes, o que o tornou o melhor do mundo naqueles anos. Ganhar vários prêmios já é épico, mas fazê-lo em uma época que foi outra lenda absoluta Lionel MessiEntão o esforço deveria ser ainda mais titânico.

Cristiano Ronaldo Ele venceu todos os campeonatos, tornando-se um dos poucos a vencer a Premier League, La Liga e Serie A. Ele também conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões, além de ser o capitão de Portugal no seu primeiro e único triunfo. O Campeonato da Europa de 2016, ao qual se deverá juntar a Liga das Nações de 2019.

Agora Ronaldo jogar Arábia Saudita, um campeonato certamente longe do padrão europeu, mas com o Euro 2024 à vista ele ainda vai querer ser protagonista. eu'Al Nasser Ele lhe paga muito dinheiro e por isso tem a oportunidade de comprar um modelo de carro excepcional e o mais caro do mundo.

Ferrari Daytona: o novo carro de corrida de Ronaldo

É sabido que os melhores campeões são muitas vezes amantes das melhores marcas de automóveis, e não é imediatamente possível pensar deste ponto de vista. Ferrari. O Um cavalo latindo Ao longo dos anos conseguiu dar vida a alguns dos carros mais bonitos da história, provando como o desenvolvimento de Maranello é fundamental para tudo.

Um dos carros mais fascinantes já projetados internamente Ferrari E isto Daytona, Um modelo verdadeiramente sensacional que se expressa com um estilo verdadeiramente único. As dimensões destacam um carro com 469 cm de comprimento, 205 cm de largura e 114 cm de altura. No entanto, o motor instalado no seu interior torna-o extraordinário.

Neste caso estamos diante de algo verdadeiramente surpreendente V12 com deslocamento de 6500, que pode entregar um total de 840 cavalos de potência. Isto permite-lhe atingir uma velocidade máxima de 340 km/h, com a aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,85 segundos, semelhante a um monolugar de Fórmula 2.

Partir da paralisação é um dos seus principais pontos fortes, com 0 a 200 km/h em apenas 7,4 segundos. Considerando o bom preço deste modelo que Ronaldo comprou, é um carro dos sonhos que poucos podem pagar 2,3 milhões de euros. Uma mudança simples para um fenômeno que ganhou somas monstruosas em sua carreira e agora está atualizando sua coleção de carros.