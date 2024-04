Uma menina de 14 anos foi levada ao hospital

Aronzo de Cador (Belluno) Avalanche Hoje, terça-feira, 2 de abril de 2024, eu Gadini de Mizurina: Seis pessoas estão envolvidas. Dois deles morreram afogados na avalanche e foram resgatados com vida, um ficou praticamente ileso e o segundo foi levado a um hospital em Belluno, onde sua vida não correu perigo. O deslizamento de terra ocorreu na cordilheira oriental das Dolomitas por volta das 12h. Lago Mizurina.

Uma menina de 14 anos ficou ferida

Dois esquiadores presos em uma avalanche abaixo foram resgatados da neve por quem estava no local. Garfo de neve. Ao alarme dado à tarde por uma testemunha, o helicóptero Suem decolou imediatamente de Pieve di Cadore e pousou uma equipe médica, um técnico de resgate de helicóptero e uma unidade de cães para avalanches com guincho de 50m a uma altitude de cerca de 2.400m. Segundo relatos iniciais, um grupo de dois adultos e 5 crianças dirigiu-se ao cume, e hoje devia haver cinquenta esquiadores em Forcella della Neve.

Quando 6 de nós chegássemos ao topo, haveria um distanciamento relativo Um jovem de quatorze anos em Forney Awoltry (Udine)., que estava 20 metros mais baixo que o resto do grupo e foi rebocado cerca de sessenta metros para dentro do canal. Enterrado por 5 minutos sob um metro de neve, ele foi imediatamente libertado pela equipe de resgate da Guardia de Finanza de Auronzo, que por acaso estava treinando nas proximidades. Um segundo esquiador, estrangeiro, ainda estava no canal quando a equipe de resgate o tirou da neve, ileso, do cobertor e do porta-malas. A ferida, que reclamava de dores nas costas, foi colocada em uma maca, resgatada com aspirador e levada ao Hospital Belluno para avaliação de possível trauma. Enquanto a equipe médica atendia a menina, a ambulância aérea também chegou.Ajude as Alpinas Dolomitas Bolzano recuperou então a divisão canina Pieve e os camaradas ilesos que permaneceram em Forcella subiram a pé nos últimos metros, acompanhando Mizurina na perda das avalanches.

Risco de avalanche nas Dolomitas

Há risco de avalanche nas Dolomitas 4-forte E nos Pré-Alpes, além do depósito de lenha, é 3-codificado. A neve é ​​úmida em profundidade, fracamente consolidada e pesada pela chuva e neve úmida em altitudes mais elevadas. Na noite de segunda-feira, 1º de abril, a chuva caiu acima de 1.800 m, com mais 10-15 cm de neve caindo localmente nas 24 horas anteriores. Avalanches naturais de neve molhada e úmida, mesmo as muito grandes, são esperadas em todos os aspectos e em todas as encostas íngremes. Em alguns casos, o derretimento das avalanches pode até atingir alturas onde a neve fica escondida. Solo úmido e avalanches de deslizamento são possíveis em todas as encostas íngremes e gramadas.

O risco de avalanche de terça-feira permanecerá inalterado e será de 4 vezes mais forte nas Dolomitas e 3 vezes mais significativo na região pré-Alpes. Uma baixa de 3 também é possível nas Dolomitas na quarta-feira. Avalanches naturais de neve úmida e úmida, mesmo as muito grandes, ainda podem ser esperadas em todos os aspectos e em todas as encostas íngremes. Em alguns casos, as avalanches podem atingir altitudes mais baixas com vales regulares. Avalanches de deslizamento podem ser desencadeadas em encostas íngremes e gramadas em altitudes mais elevadas. Devido à ação do vento no final da precipitação, avalanches desencadeadas podem ser facilmente desencadeadas mesmo com baixas cargas em altitude. Tenha cuidado com o possível colapso dos caixilhos devido ao vento.

As avalanches previstas podem afectar amplamente áreas antropogénicas de grande altitude e vias de comunicação, mesmo em áreas normalmente não propensas a riscos de avalanches. Estes são principalmente eventos de nível médio ou alto. As excursões na neve (esqui fora de pista, esqui de montanha, excursões com raquetes de neve em grandes altitudes) exigem um alto nível de habilidade para avaliar rotas em subidas e descidas para evitar riscos e perigos generalizados. Recomenda-se manter equipamentos de auto-resgate (ARTVA, pá e sonda) consigo e ativos.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

O Gazetino