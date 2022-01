Roma-Juventus 18.30 AO VIVO, formatos e onde procurar – Forzaroma.info – Últimas Notícias Roma Calcio – Entrevistas, Fotos e Vídeos

A 21ª temporada da Série A será disputada nas Olimpíadas. Giororchi busca a recuperação após a primeira derrota do ano contra o Milan

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanes; Maitland-Niles, Pellegrini, Christian, Mikitarian, Vina; Shomurotov, Abraham. banco de parque: Boer, Jalewski, Bowe, Carls Perez, Vina, L. Sharavi, Verdwood All.: Mourinho.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Quadrato, de Lict, Rugani, de Ciclio; Locatelly, Bentonkur; McKennie, Dipala, Church; Ansioso. Banco de parque: Berin, Senko, Chillini, Arthur, Kulusevsky, Bernardesky, Rabiot, Morata, Kajo George, Ake. Treinador: Allegri.

Juiz: Missa. Assistentes: Carbon and Ferretti. Quarto oficial: Kiva. Vamos: por Palo. Ele: De Mio.

Pré-jogo – Depois da derrota contra o Milan desde o Ano Novo, a Roma de Mourinho entra em campo para se recuperar contra a Juventus às 18h30. Apesar da chegada do Maitland-Niles, o treinador português vai entregar a escalação redesenhada. Não estão disponíveis Janiolo, Mancini e Carstorp, mas também Tiwara e Tarbo, que partiram para o Campeonato Africano das Nações. Na segurança, Kumbulla pode se juntar a Smalling e Ibanes. Kristen joga com Veretout em Median. O atacante Shomurotov é candidato a substituir Janiolo. Joe abraça Sisa e Dipala novamente. Bonochi fora.

Últimos de Trigoria – Mourinho não falou antes do jogo. Contra a Juventus hoje ele definitivamente teria que passar sem Janiolo – que não treinou com a equipe ontem -, já que Mancini e Carstorf se classificaram para a rodada anterior do Campeonato contra o Milan. Maidland-Niles, o novo acordo oficialmente anunciado ontem, pode cair em campo no primeiro minuto devido à ausência do holandês.

Curiosidade e histórico – 196 partidas em partidas oficiais entre Roma e Juventus. A pontuação total prevalece com 48 vitórias, 54 empates e 94 relatórios. Ao restringir o número à categoria máxima, o número de correspondências foi reduzido para 179. Nas Olimpíadas, são 89 partidas, e o equilíbrio está na equipe da Roma: 32 vitórias da Roma, 31 empates, 26 vitórias da Juventus. As duas equipes se enfrentaram seis vezes na vigésima primeira partida antes desta. Francesco Totti, melhor jogador contra ‘The Old’: 39 jogos. De Rossi, seguido por Santorini, Alder e Giannini. Allegri não é elegível. Teria sido um cara a cara nº 9 com Mourinho. Quatro vitórias dos portugueses, 3 e 2 empates do treinador toscano. Pianconeri venceu por 1-0 na primeira mão.

9 de janeiro de 2022 (alteração em 9 de janeiro de 2022 | 14:43)

