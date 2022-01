A escola foi reaberta, com 53 exibições positivas em Alghero

Cor 18:15 Escola reabre, exibição 53 Positivo Em Argel Nos dois dias atribuídos à população escolar, foram realizados 2.053 esfregaços antigênicos rápidos. Apenas 2,55% dos testados são positivos. Arquivo e algumas controvérsias no sábado, empregos regulares hoje. Obrigado do prefeito ALGIRO – As escolas de Alghero aguardam dados oficiais atualizados sobre o número de internações positivas e hospitalares do município para a reabertura das escolas programadas para segunda-feira. A exibição de dois dias de alunos das escolas de Algero terminou hoje (domingo) às 14h00. No total, foram realizadas 2075 trocas (5 mil alunos no total) e detectadas 53 trocas positivas, o que corresponde a 2,55%. A triagem representa uma colaboração eficaz e excelente entre as organizações de saúde e as administrações municipais que já foram testadas com sucesso no Centro de Vacinas de Mariotti, destacado pelo prefeito Mario Konozi. O primeiro cidadão de Alzheimer gostaria de agradecer aos operadores de saúde e gestão da ASL, colaboradores municipais e voluntários. Entretanto, a actividade do Marioty Vaccine Center continua com a administração média diária, que, a partir de amanhã, vai adoptar o seguinte horário para melhorar o trabalho: segunda a quinta das 9 às 17; Sexta das 9 às 14; Encerra aos sábados, domingos e feriados. Comentários

18h11 Eles são um homem de 56 anos e uma mulher de 76 anos, ambos residentes na área metropolitana de Cochlear. 25 hospitais na unidade de terapia intensiva (mesmo número de ontem), 191 na área médica (3 a mais que ontem) 17:55 O fim de semana é dedicado ao monitoramento de positivos e vacinações. No sábado, será realizada uma triagem da população escolar, e hoje cerca de 600 moradores já foram vacinados. Prefeito Tony Foda está satisfeito 20:02 O Falcon 50, partindo do Aeroporto Militar de Siampino, pousou em Cochlear, onde a pequena paciente embarcou imediatamente em uma banheira especial com uma equipe médica e dois familiares. 01/08/2022 O prefeito de Alghero, Mario Bruno, alerta para uma abertura emergencial e possíveis consequências, sem a devida programação da terapia intensiva Kovit no Hospital Civil de Alghero. As declarações dele 01/08/2022 172 homens e 165 mulheres nasceram em 2021 no departamento de ginecologia do Hospital Civil de Alghero. Há anos o apelo da região da Sardenha é inédito: a triste diferença de que o único local de nascimento da Sardenha é livre de analgésicos em Argel 01/08/2022 Para a realização da campanha de triagem, até o momento 70% da população estudantil residente nos municípios filiados já recebeu o equivalente a provas, com a participação prevista de cerca de 50% dos alunos. 01/08/2022 As estruturas em Alghero estão cada vez mais destinadas a gerenciar a emergência do governo. A Vial San Pietro está trazendo 90 leitos Covit del Marino e 12 a 19 leitos pneumocócicos. 6 pacientes positivos em patologia clínica foram agora transferidos para a doença de Alzheimer 01/07/2022 Ontem ocorreram 1296 novos casos e duas mortes na ilha, e hoje há 829 indivíduos positivos para o vírus corona na capital Durian. Dezenove no hospital 01/07/2022 Doses mais do que o esperado foram administradas esta manhã no Centro de Vacinas Aou em Sassari: 170 de 60 registrados. 01/07/2022 Cerca de 80% da população da ilha completou o ciclo de vacinação primária e, no geral, mais de 3 milhões de doses foram administradas desde o início da campanha de vacinação, iniciada há um ano.















9 de janeiro 9 de janeiro 8 de janeiro