Atualizações. Super equipe vence em Veneza. Milan-Juve, 5 milhões de danos, ninguém vai compensar Rosoneri

O silêncio às vezes pode valer a pena. Milan e Theo Hernandez estão muito próximos da definição de uma renovação de contrato dos laterais franceses. No dia Atlético de Madri x Milão, quando conheci o agente de Theo, Manuel Quiln, no hotel onde a equipe se retirava, uma operação ganhou vida, como dissemos, quando foi apresentada a primeira proposta. Alguns novos contatos levaram a negociações. O francês vai assinar contrato até 2027 porque a meta é mantê-lo preso o máximo de tempo possível, com um salário mínimo de menos de 4 milhões, mas pode chegar a cinco com bônus. Theo está feliz em Milão e em Milão, ele sabe que é um protagonista importante e quer se tornar cada vez mais forte e progredir ainda mais. Os rossoneri sempre olharam para o remetente, barbearam-se e retribuíram qualquer interesse por ele, e foram recompensados ​​pelo investimento feito no verão de 2019. Mais alguns detalhes precisam ser consertados, assim como Leo e Pennasser, mais tarde. Haverá anúncios que serão eliminados com contratos não renovados. A renovação de Frank Cessie continua crítica, mas resta saber se Costa-marfinense mudará de ideia em fevereiro-março ou se deixará o Milan no final da temporada.

Ontem, na hora do almoço, a equipe mostrou uma atuação completa de como era sob Veneza. Rosiconi diria que Lagoon não perdeu nenhum pênalti, mas o show de Leo e Theo Hernandez provou que ambos voltaram a jogar no mais alto nível, criando um novo canal na Ilha do Benzo. Deve fechar em breve. O português é arrasador, dá o dobro ou o triplo de velocidade em relação aos adversários e aprendeu a ser muito claro nas últimas etapas como fez no gol de Ibrahimovic (o Milan subiu para 92 com a camisa) e no primeiro gol de Theo. Hernandez. O alerta de Tonali, busque ou não, colocará Bioli na iminência de lançar um novo meio-campo sem precedentes na frente da defesa com Chronic e Pagoco na partida de segunda-feira à noite contra Specio em San Siro, onde Theo Hernandez terá que ser muito cuidadoso. Juventus e Derby foram avisados ​​e estão em perigo.

A decisão de levar os estádios para 5.000 espectadores criaria um dano econômico ridículo para o Milan, considerando a partida contra a Juventus. Os rossoneri terão um prejuízo de pelo menos 5 milhões de euros e ninguém vai ressarcir. Mas, no que diz respeito à equipe, mesmo os jogos pequenos enfrentarão grandes cortes nas receitas de bilheteria. A pior escolha de estruturas como San Siro, ou a sala de controle do governo na frente de mais de 40.000 visitantes, Conte (não Antonio) quer se mudar para a cidade. No entanto, uma onda de infecções de Omigran interrompeu o campeonato e os estádios foram fechados. É comum que os estádios sejam administrados irracionalmente pela decisão e ecoe contra a Liga do Tar contra a liga 3-1. Você precisa voltar à vida e regras reais e sensatas para fazê-lo. Você tem três doses e está assintomático? Bem, prossiga como se nada tivesse acontecido até no futebol. Se Milan x Juventus voltar aos 5000, como serão os ingressos vendidos, segundo especialistas do governo? Devem ser vendidos por todo o terreno ou apenas em uma ou duas áreas? Quem já reservou passagens em trens, voos e hotéis tarifados conectados, o que fará? Sim, Hope não se preocupa com isso.