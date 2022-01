David Sasoli foi internado em um hospital em estado crítico

AGI – O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, está hospitalizado em um hospital na Itália desde 26 de dezembro.

“Alguém teve que ser internado neste hospital para uma visita Complicação grave devido à disfunção do sistema imunológico. Por isso, todas as atividades oficiais do Presidente do Parlamento Europeu estão sendo canceladas, anunciou seu porta-voz Roberto Guillo.

De manhã, Sasoli tuitou suas condolências Morte da jornalista Sylvia Tordora. “Vida gasta por garantia, pela memória de seu pai Enzo, que foi submetido à justiça maligna, e por um país mais maduro e civilizado”, escreveu ele em um tweet.

Sasoli já foi forçado a cancelar suas responsabilidades corporativas de setembro até o início de novembro do ano passado. Pneumonia “ruim” causada pela bactéria Legionella, Como ele mesmo explicou no vídeo divulgado após sua recuperação.

O presidente foi hospitalizado na Alsaciana devido a problemas de saúde que o levaram ao seu primeiro tratamento médico, após o qual voltou para a Itália. Então, novamente, houve um revésO político democrata se recuperou bem a tempo de participar da sessão parlamentar em Estrasburgo, de 22 a 25 de novembro de 2021. Sasoli também presidiu a sessão de 13 a 16 de dezembro do ano passado.

Novos problemas Deixe o ponto de interrogação No que diz respeito à participação do ex-jornalista Tg1 na sessão plenária a realizar em Estrasburgo na próxima semana, a Câmara deverá votar um novo presidente e o Presidente francês Emmanuel Macron apresentará aos eurodeputados o plano para a presidência da União Europeia .