Palo Sosa retoma do Flamenco: treinador português apresenta-se hoje aos jornalistas

Paolo Sosa foi apresentado hoje como o novo treinador do Flamenco. O português anunciou na conferência de imprensa: “Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao Presidente. Tivemos muitas conversas e é importante tomar uma decisão tão importante. É uma oportunidade única na vida de um gestor.

Representar um clube deste porte e engajar-se em um processo com as pessoas que vivem nele, principalmente os torcedores. As primeiras postagens são positivas. Estresse? A pressão aqui é diária. O Flamenco é um clube que investe no sucesso e nós treinadores vivemos para o sucesso.

O Passado e George Jesus: “O Jorge fez um trabalho extraordinário, teve uma vida extraordinária. Ficou ainda mais enriquecido com esta experiência. A escola portuguesa é muito exigente. Apesar de termos alguns recursos em termos económicos temos de ser criativos. É uma escola forte, com boas habilidades de gestão de recursos humanos. Devemos explorá-los, enriquecê-los e alimentá-los.”

Fonte: Tuttomercatoweb

Editor, interessado no futebol italiano e estrangeiro… Cuido de todas as melhores ligas estrangeiras e as acompanho muito de perto.

Relacionado







Editor, interessado no futebol italiano e estrangeiro… Acompanho todas as melhores ligas estrangeiras com muito cuidado.