A história ensina-nos que é melhor não colidir com o campeão português.

Cristiano Ronaldo voltou a Manchester quando teve Soulscare e agora encontra-se a trabalhar com Ranknick. Os dois, conforme anunciado pelo Sol, não iniciaram bem a convivência e não corresponderam às expectativas, a ponto de estarem numa maravilhosa meditação de despedida ao campeão português United. Desistência do jogo contra o Aston Villa devido a um problema muscular “Falei com Cristiano antes do treino de ontem e ele disse-me que tinha um pequeno problema, pelo que decidimos não arriscar. É melhor mantê-lo em jogo.

Relação – É inevitável que haja especulações incluindo especulações de mercado em torno desta escolha. Um dos principais objetivos da Alemanha é manter um bom relacionamento com o inegável craque português do ponto de vista de arremesso e carisma. Afinal, a história nos ensina: quem não viu um sentimento com a bola de ouro cinco vezes teve uma vida menor no banco. Para informações, na Itália, pergunte a Sari. No exterior, para Benitez.

Benitez – Ranknick é claro. Existem modelos a seguir e comportamentos a evitar. E os portugueses também devem estar bem cientes das possibilidades de ir para o banco, que sempre sofreu bastante por muitos anos. E de qualquer forma é melhor evitar irritar Ronaldo com exigências especiais. Dito isso, como OPaís Alguns anos atrás, leia suas pontuações. Jornal espanhol explica as razões do conflito entre o técnico e seu número 7, nomes … um pendrive.

Importante – O treinador acrescentou fotos e vídeos de defesas que os portugueses deveriam ter lido. Uma verdadeira vergonha para o campeão da Madeira. Quem, eles explicam da Espanha, não só recusou o “presente” que Rafa enviou, mas também enviou uma mensagem, quem sabe se isso já foi relatado ao técnico: “Diga a Benitez que estou enviando a ele um pendrive. Todos são meu alvo Fim da história? O técnico espanhol foi liberado depois de alguns meses de permanência. A história é uma coisa assim, é bom tê-lo ao seu lado dentro e fora de campo. READ Análise de paisagismo: "Por que a ameaça da jihad é certa"

10 de janeiro de 2022 (alteração de 10 de janeiro de 2022 | 21:38)

