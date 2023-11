Alerta vermelho em Fvg, escolas fechadas na quinta-feira, 2 de novembro, e na sexta-feira, 3 de novembro

26

Uau, o sonho está de volta. Um alerta vermelho foi emitido na região para chuvas fortes, ventos fortes, tempestades e inundações de rios. Antecipando-se a inconvenientes devido ao mau tempo, das 12h de quinta-feira, 2 de novembro, às 12h de sexta-feira, 3 de novembro, Nas antigas províncias de Corizia (exceto Toberto del Lago), foi decidido fechar todas as escolas de todos os níveis, incluindo os jardins de infância em Udine e Portenone. (As escolas estão fechadas para a padroeira de Trieste, podendo fechar na sexta-feira). Portanto, as pessoas são chamadas a exercer todas as medidas preventivas normais necessárias e a exercer extrema cautela.

A decisão foi tomada pelo Comité Regional para Emergências (Gorem) que se reuniu esta tarde na sede do PcrFvg em Palmanova para evitar a pressão do trânsito nas estradas, mesmo para veículos de emergência. Os transportes públicos locais (autocarros e correios) estarão suspensos de quinta-feira às 12h00 até sexta-feira às 24h00. Além disso, a partir do dia 12, serão interrompidos veículos pesados, competições esportivas e portões trancados em parques públicos.

As decisões foram tomadas para garantir a segurança das pessoas face às previsões para os próximos dias que falam de um acontecimento semelhante ao que afetou Friuli e Veneto em 2018. Friuli sofrerá fortes chuvas das 15h de amanhã às 2h de sexta-feira. Caindo, os ventos de 200 milímetros atingirão 120 quilômetros por hora nas montanhas e 100 quilômetros por hora nas planícies. Particularmente afetados são os Pré-alpes e os Alpes Julianos, do Vale Bute ao Canin, de Pontepa ao Val d’Apa. No oeste de Friuli a intensidade do evento é menor. O evento vai perder intensidade na sexta-feira, mas são esperadas inundações em Cellina-Meduna, Isonzo, Natizone, Torre e Tagliamento. As inundações de sexta-feira em Latishana serão acompanhadas por tempestades.

O aviso ficará laranja. Em vez disso, na região cárstica, surgirão problemas com tempestades na sexta-feira.

“A previsão é de chuva máxima de 300 mm em 24 horas. O que é mais preocupante é que o mais extremo é de 200 mm em 12 horas. “Os perfis de perigo também estão relacionados com deslizamentos de terra, deslizamentos de terra, quedas de árvores, inundações repentinas e inundações de grandes cursos de água”, disseram Fedrica e Riccardi.

“Com sinais de problemas críticos críticos, tendo em conta a gestão de situações semelhantes no passado, dadas as previsões, deveríamos tentar deslocar-nos o menos possível: daí a decisão de fechar escolas e limitar o serviço de transporte público local. fechar parques públicos e suspender temporariamente eventos esportivos. Estas são medidas de precaução necessárias: “Espero que não haja consequências graves no terreno”, acrescentaram finalmente Federica e Riccardi.

Previsão:

Status atual: Uma área significativa de baixa pressão no Atlântico afetará entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta-feira, resultando num forte influxo de correntes de sul muito húmidas. Durante a tarde de sexta-feira, a chegada de ar mais frio em altitudes mais elevadas causará, às vezes, condições instáveis.

Quinta-feira, 2 de novembro: Chuva geralmente moderada pela manhã, forte em áreas montanhosas.

As tempestades pioraram na tarde de sexta-feira até a manhã de sexta-feira, tornando-se mais severas nas montanhas e geralmente severas em outros lugares.

A partir da tarde, ventos fortes de sul ou sudeste prevalecerão em todas as áreas, provavelmente mais fortes nas montanhas mais altas. Na costa, tempestades e cheias são possíveis.

Sexta-feira, 3 de novembro: Tempo instável durante o dia, com chuvas intermitentes e trovoadas, especialmente na parte oriental e nas colinas acima de cerca de 1500-1700 m. Ventos fortes com tempestades e cheias, principalmente de sudoeste, soprarão na costa.