Série A, o mistério do desaparecimento do maior jogador | Ele é um fantasma e ninguém sabe o que aconteceu com ele

Um dos melhores jogadores do nosso Campeonato esteve nos boxes nas últimas semanas, apesar de já dever estar de volta.

O problema das lesões na Série A é cada vez mais influente e, muitas vezes, Chega ao ponto de afetar temporadas inteiras de algumas equipes Nosso campeonato. Nos últimos anos, equipas como Juventus, Roma e Milan têm sido, sem dúvida, atormentadas por excesso de condicionamento físico e problemas com os seus jogadores.

Afinal, muitos jogadores estrangeiros sofrem lesões no verão por falta ou falta de preparação, mas sobretudo a tendência para problemas musculares já é generalizada. No ano passado, por exemplo, coube principalmente a Paul Pogba e Georginio Wijnaldum Perdeu a maior parte da temporada devido a lesões.

O francês da Juventus lesionou-se no início do ano e nunca se recuperou totalmente devido a inúmeros contratempos e problemas no seu regresso. Ele jogou apenas algumas partes da partida, mas nunca deixou de ser eficaz. No entanto, o ex-jogador holandês da Roma sofreu uma grave lesão traumática no início da temporada e só conseguiu se recuperar e voltar aos gramados em março.Sem sempre encontrar continuidade de produção e desempenho.

No entanto, este ano, a mesma regra se aplica a outros jogadores importantes de equipes de primeira linha. O Inter, por exemplo, Ele está sem Cuadrado e Arnautovic e não se sabe quando estará novamente disponível. Mas embora o austríaco possa conseguir resolver o problema muscular até ao final de Novembro/início de Dezembro, o tempo de recuperação do colombiano, que sofre de tendinite no calcanhar, é incerto.

Não apenas Arnautovic e Cuadrado, mas também outras lesões misteriosas aqui

Outra equipa que enfrenta lesões e o mistério associado ao regresso destes jogadores às boxes é a Roma de José Mourinho. Chris Samling se machucou antes do intervalo de setembro contra o MilanEle disputou apenas os três primeiros jogos da temporada e nunca mais pisou em campo.

Seu retorno foi adiado jogo a jogo, mas ainda não o fez, e agora já se passaram quase dois meses desde sua última aparição. Seu caso permanece um mistério e os torcedores da Roma continuam esperando por ele. Continuam a fazê-lo com Renato Sanches. O português, vindo do Paris Saint-Germain, não conseguiu jogar temporadas completas devido a uma série de lesões na carreira.

Mais uma rodada, mais uma lesão. Então ele volta

Ele já teve dois problemas musculares este ano. Depois do primeiro dia contra o Salernitana, ele o trouxe de volta a campo no quarto dia contra o Empoli. Seu objetivo imediato, então sua existência Mais uma lesão contra o Sheriff na Liga Europa. Desde então, há cerca de 40 dias, os portugueses não foram vistos.

Uma péssima derrota para um meio-campista da Roma que precisa do perigo, da força e do talento do meio-campista português. alvo Um ótimo, De acordo com os últimos rumores, Renato Sanches deve ser reintegrado no clássico contra a Lazio, no dia 12 de novembro. antes da próxima pausa internacional.