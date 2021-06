Saman morto por seu tio Dinamarquês, seu irmão confirma – Emilia-Romagna

Saman Abbas foi morto por seu tio Danish Hasnain. O irmão de 16 anos de uma menina de ascendência paquistanesa, que desapareceu por quase um mês e meio em Novellara, em Passa Regiana, reiterou isso no incidente. O depoimento de Minor foi cristalizado, confirmando o que ele já havia contado aos investigadores sobre o assassinato de sua irmã de 18 anos. O julgamento, que está a decorrer esta manhã perante um juiz de Regio Emilia, começou às 9h30 e durou mais de duas horas.

O julgamento ocorreu em um tribunal em Reggio Emilia, em uma sala de tribunal a portas fechadas, com o julgamento do irmão menor de Saman Abbas. No inquérito sobre o assassinato, dois pais, um fugitivo do Paquistão, um tio e um primo, um fugitivo da Europa e outro parente, estão atualmente na prisão em Reggio Emilia e estão envolvidos na investigação de hoje. O irmão, que foi flagrado deixando a Itália em 10 de maio e depois em uma comunidade protegida, já havia sido ouvido dizer que seu tio confessou ter matado a jovem a quem ele se opôs e queria no casamento que ele havia arranjado. Deixe a família depois de voltar para casa por um curto período de tempo.

O aparente incidente ajuda a “cristalizar” suas declarações. “É claro que todas as medidas de precaução apropriadas foram tomadas pelo juiz para garantir pouca paz e evitar ser intimidado pelo meio ambiente”, disse Simon Cervillo, o advogado dos pais que está tentando entrar em contato com o casal após entrar no tribunal. Contatos com a Embaixada do Paquistão.

“Esta é uma investigação muito sofisticada. Por ser pequena, os requisitos máximos de segurança estão além da segurança técnica. Você vai entender todo o meu ponto.” Portanto, esta manhã, a advogada que ajudou legalmente o irmão de Saman foi Valeria Mieri. O outro parente na investigação, Igram Ijaz, a única pessoa presa no caso, chegou para interrogatório esta manhã da prisão de Reggio Emilia, onde está detido desde 9 de junho e entregue à Itália pelas autoridades francesas. Ele foi detido em 28 de maio enquanto fugia para a Espanha. Todos os cinco suspeitos foram acusados ​​de assassinato premeditado, ocultação e sequestro.