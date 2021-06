Free Germany, Oliveira: “Os detalhes fazem a diferença”. Guardaro: “Não é fácil” Notícias

O piloto português está otimista que os passos importantes da sua KTM RC16 nos permitem sonhar

Com um super tempo na segunda sessão de treino grátis Miguel Olivera Superou o cronograma integrado do GP da Alemanha. Os portugueses fizeram tudo melhor na Satchengering, melhorando a capacidade de uma KTM RC16 nas últimas semanas: “Foi um dia favorável, trabalhámos muito no pneu. Tivemos algumas respostas importantes na aderência dos pneus. Agora temos de analisar o que é melhor para o domingo. “

“Todos os detalhes fazem a diferença, quem pode fazer o melhor que pode entender ao máximo, e eu posso entender todos os aspectos positivos da moto através da KTM, o que há de errado não me afeta. Antes de falar sobre metas elevadas, devemos primeiro ser competitivo somando pontos ”nas palavras do português que subiu duas vezes a palco entre Mugello e Montmel.

Segunda metade do dia para o líder mundial Fabio Guardaro, Crashed pela manhã e alguns problemas à tarde: “Não é uma sessão fácil, não é a mesma sensação de sempre. Amanhã vamos nos esforçar mais porque podemos fazer melhor. Trabalhei na velocidade de corrida, não estamos em más condições , mas ainda precisamos melhorar alguma coisa “.

Então o francês brincou: “Tutta? Está muito melhor agora, é ainda mais difícil fazer essas mudanças. Eu não esperava essa mudança da KDM, mas Olivera é um dos melhores pilotos.”

Complete os 3 primeiros resultados cronológicos do dia Vinil independente: “Estou feliz, estamos no caminho certo, estamos em boas condições. Temos um longo caminho a percorrer, sinto-me bem na pista, sinto-me bem com os pneus. já trabalhei muito antes nas provas, o objetivo aqui é fazer uma boa quilometragem e hoje conseguimos. ”