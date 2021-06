A Itália está toda na zona branca, apenas o Valle de Asta ainda é amarelo

Desde segunda-feira, 21 de junho, toda a Itália da Zona Branca permaneceu na Zona Amarela, com exceção do Vale de Asta, mas sem ordem de toque de recolher, como em todas as outras áreas. O ministro da Saúde, Roberto Speranza, assinou um novo decreto: medidas e regras anti-Govt mais fáceis serão aplicadas em Basilicata, Calábria, Campânia, março, Toscana, Sicília e na província autônoma de Bolzano. Em particular, não há equilíbrio na mesa dos restaurantes ao ar livre. No entanto, seis pessoas estavam à mesa dentro da casa.





“A partir de sexta-feira estaremos em 99% da zona branca do país e estamos em um estágio diferente”, disse o ministro na última quarta-feira, confirmando hoje a mudança de cor com base em dados e sinalização da sala de controle.

National Rt em 0,69

O índice nacional de RT é de 0,69. De acordo com o relatório da ISS, o declínio nos eventos continua com 19 casos por lakh pessoas. “Todas as regiões e províncias autônomas são classificadas como de baixo risco, exceto três: Basilicata, Friuli-Veneza Giulia e Mollis. Todas as regiões e províncias autônomas têm RT compatível com um cenário Tipo 1”, disse o relatório. Nenhuma região excedeu o limite crítico de leitos: “A taxa de emprego em terapia intensiva é de 6%, que está abaixo do limite crítico, e o número de internações hospitalares é reduzido de 688 para 504”.

1.147 infecções e 35 mortes: Boletim de 18 de junho

Ontem, segundo boletim de 18 de junho, ocorreram 1.147 novas infecções pelo vírus corona na Itália, segundo dados da defesa civil da região. A tabela também indica 35 mortes. Nas últimas 24 horas foram confeccionados 216.026 tecidos com uma taxa positiva de 0,5%. 416 foram admitidos em terapia intensiva, 28 a menos que no dia anterior.

Zona Branca, Regras e Atividades

O toque de recolher de 21 de junho também desaparecerá na zona amarela: em resumo, você pode se mover sem limites de tempo. Bares, restaurantes e outras empresas de catering estão abertas. A venda de alimentos e bebidas e a entrega ao domicílio também são permitidas sem restrições, devendo em todo o caso respeitar os termos de entrega de embalagens e produtos. As novas regras não limitam o número de pessoas na mesa na área externa branca (ainda deve haver uma distância de um metro entre eles), enquanto os bares e restaurantes podem acomodar até seis pessoas na mesma mesa, exceto que todos eles viver juntos. No entanto, ainda existe uma barreira para coletar em ambientes internos e externos e a obrigação de usar máscara.