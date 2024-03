O campeonato ruiu em Abruzzo e Salvini está encantado pelo lateral-direito português

Era domingo à noite, em Abruzos Os primeiros dados reais indicam um certo sucesso do Melonion Marcus Marsílio e centro-direita, registrados contra “campo muito amplo”. Schlein-Conte. Uma nota do líder da equipe surge em um chat de imprensa moderado pela equipe de Salvini Carocio. Todos fazem um comentário rápido – ainda que presciente – sobre o compromisso da maioria na região Centro-Sul e os efeitos positivos em nível nacional. Na verdade, há comentários e parabéns ao vencedor, mas não é Marco Marsili ou Abruzzo. No topo dos pensamentos CapitãoNa verdade, há eleições políticas em Portugal, onde o partido de extrema-direita Segaaliança com Via BelérioQuadruplicando os seus votos, ele se impôs na cena política nacional portuguesa.

Nos últimos meses, Salvini apostou no crescimento da Sega e se reuniu diversas vezes com seu presidente André Ventura. A aposta está ganha porque muito provavelmente trará feno para a fazenda Bruxelas Para a equipa de TI no próximo Campeonato Europeu, há competição Ecr é operado Geórgia Meloney Já está pegando fogo Ops O Primeiro-Ministro Orbán e os eurodeputados franceses já começaram Gema. “Os ventos da mudança”, escreve Salvini, “sopram fortemente por toda parte EuropaAguardando 9 de junho.”

Portanto, sua atenção agora está voltada para a nomeação europeu, e permite-nos imaginar quão activo e disposto ele estará nos seus esforços para nos alienar do resto da coligação entre este dia e aquela data. Até o primeiro-ministro pode imaginar, a decisão de Abruzzo está próxima, onde o FdI não consegue chegar e a FI está dentro. Sardenha Superou a liga, que perdeu 20 por cento na região em cinco anos, caindo de 27 para 7. Porém, depois de algumas horas, a percepção de Abruzzo é inevitável e SalviniNas redes sociais, manteve-se o único dado positivo para ele: “Uma boa vitória do centro-direita, com um bom resultado para o campeonato. 5 estrelas e terrivelmente derrotado”, escreve o capitão Águia Sob os olhos, mas com o coração A Lisboa. Enquanto em áreas PontidaAinda ontem alguém se aproveitou do mau desempenho do Abruzzo para criar problemas.