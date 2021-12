Super disparou três vendas em movimento de Mendes na Juventus

Será um janeiro decisivo para a Juventus na vanguarda do mercado de câmbio entre a compra e a venda. Pianconeri agradece Mendes pelo super shot

A sessão de inverno, ao contrário desta vez, será decisiva em casa Juventus Para corrigir erros do passado. Portanto, a Juventus já está trabalhando para identificar os lances sugeridos para a segunda metade da temporada. Durante as vendas críticas, o melhor jogador está pronto para a tarefa de um poderoso agente português George Mendes.

O Juventus Está trabalhando ativamente no mercado de câmbio para atacar no futuro. O Bianconeri poderá receber três importantes transferências em janeiro, com a despedida de Ramsay, Arthur e Kulusevsky, que não contavam com a confiança ilimitada do seu treinador Massimiliano Alegri. Jorge Mendes estará sempre em contacto com a Juventus para o remate de João Félix proveniente do Atlético de Madrid.

Mercado de transferência da Juventus, João Félix pelo chute de ataque

Se não houver liquidação em janeiro, fale sobre isso Joao felix Eles serão adiados para junho para reorganizar uma equipe do super torneio a ser entregue a Massimiliano Felicidade. Um elo de estímulo no mercado de transferências para planejar melhor a Juventus para a próxima temporada. Joao felix Não ficará feliz com a administração de Simeone, que nunca nasceu entre o português e o técnico argentino. O seu futuro estará noutro local, com os grandes jogadores da Europa prontos para enlouquecer pelo talentoso jogador que explodiu com a camisola do Benfica antes da sua transferência. Espanha.