A final do Abu Dhabi World Series com a vitória da equipe italiana foi de 4×1,5 km.

O tricolor brilha ainda mais forte nos céus dos Emirados Árabes Unidos.

As finais do Abu Dhabi World Series começam com a vitória da equipe italiana nos 4×1,5 km. Martina De Memme (17’23”8), Giulia Gabbrielleschi (17’24”6), Domenico Acerenza (16’10”6), Gregorio Paltrinieri (15’49”9) nadam 1h06’49 ” 1, perdendo apenas para a Hungria em 1h06’51”7, e o terceiro e maior em 1h07’29’9.

Com exceção de De Memme (sem Rachel Bruni), a mesma equipe que conquistou o ouro europeu em Budapeste em maio passado, a fase de grupos foi de 4×1,25km.

Raça

Dez equipes inicialmente começaram com a Itália por Martina de Memme. Igor Chervinsky e Kalsimzan Balabek, o único homem ucraniano a ser enterrado com o Cazaquistão. Serviski muda primeiro (17’16 ” 7), mas o húngaro Rohaks, o português Rosa, o alemão Peck – medalhista de bronze nos 5km Kwangju 2019 – o brasileiro Rosa e um notável D.C. O sexto mamute final.

O segundo turno substitui as cartas: forçadas do britânico Bardo e do brasileiro Almeida, que amplia a equipe chinesa comandada por Tang, trazendo o português Cardoso, os brilhantes e determinados Gabriellecci e Magier Olas.

Este é o momento decisivo da partida. Diante de Bardo, Vertioro, asiático e português, ele fecha sua própria parte do comando: tudo percorrido em poucos metros, mas todos dando a vara para o traseiro feminino.

A menos de um minuto estão Giulia Gabriellecci e Anna Olas. Dois homens no campo italiano e húngaro, Acerenza e Belém: na verdade, ambos ajustam as lágrimas em um instante e as estendem para outras nações.

Blue e os húngaros deram a Grigorio Baltrinieri e Kristof Rasovsky o terceiro americano Crowley e Dutonic Clemet a quarta vantagem de quarenta segundos, respectivamente.

SuperGreg e Rasovskzy aumentam a diferença, criando uma lacuna em relação ao terceiro colocado alemão e campeão olímpico Florian Wellbrock.

Depois das Olimpíadas de Tóquio, em uma vingança parcial no sprint húngaro, ele derrotou o esquiador cross-country húngaro no sprint, vencendo o campeão azul no sprint húngaro para ganhar a medalha de prata.

