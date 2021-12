Ônibus, metrôs e trens em perigo

Greve em Roma Amanhã, 16 de dezembro de 2021. Quinta-feira negra a partir das 8h30 para usuários de transporte público com ônibus, bondes e metrôs em risco. A mobilização convocada pelos sindicatos Filt Sigil e Ultrasport para aderir à greve geral anunciada por suas federações nacionais está planejada em toda a rede Atac e RomaTpl – ônibus, trólebus, bondes, Túneis E as ferrovias Roma-Lido, Termini-Sentocelle e Roma-Civicastellana-Vitterbo. A greve também afeta as conexões feitas por outras operadoras sob o subcontrato.

Greve de ônibus e metrô em Roma

Assim o serviço estará em risco das 8h30 às 17h00 na rede Attack e a partir das 20h00 no final do serviço. Nas estações da rede ferroviária subterrânea abertas, o serviço de escadas rolantes, elevadores e escadas, se necessário, não é garantido. O serviço de bilheteria não é garantido durante a greve; O estacionamento para transporte permanecerá aberto. O serviço de bilhetes online estará sempre ativo.

Roma DPL também ataca em 16 de dezembro

As linhas desta linha romadipl podem encontrar inconvenientes: 08, 011, 013, 013d, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 330,30,30,30,60, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 3581, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 55.560, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 92.899, 999, C1 e C19.

Transporte ferroviário em perigo

Serviços mínimos garantidos de transporte local nos horários de pico (6h00 às 9h00 e 18h00 às 21h00 nos dias de semana). Os serviços mínimos garantidos por lei, apenas durante a semana, são identificados por imposto, número do comboio e hora real de saída. Aqui está uma lista de trens garantidos.

Razões para a greve de 16 de dezembro

A greve dos transportes em Roma fez parte de uma greve geral anunciada pela CGIL e UIL (excluindo CISL) após uma avaliação das manobras econômicas iniciadas pelo governo. “Em reconhecimento ao esforço e compromisso do Premier Tracy e seu gerente”, escreveram os sindicatos, “a manobra foi considerada insatisfatória por ambos os sindicatos, especialmente em impostos, pensões, escolas, políticas industriais e transferências.” Em contraste com a incerteza no trabalho dos jovens em particular, a falta de autossuficiência teria permitido uma redistribuição da riqueza de forma mais eficaz, minimizando e criando desigualdades, face aos recursos disponíveis nesta fase. Desenvolvimento equilibrado e estrutural e emprego sustentável. ”Portanto, a greve geral é uma manifestação nacional em Roma.