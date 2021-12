Saiu “Being Jose Mourinho”, livro de Massimiliano Vitelli, Special One – conta tudo sobre o OcchioChe

Apresentação ontem no Restaurante Seco Dello Scapicollo, o ponto de encontro histórico de muitos jogadores Kilorosi e muitos VIPs

O desembarque de José Mourinho na capital foi um acontecimento de verão romano. Nada mais se falou durante semanas à sombra do Coliseu, e os entusiastas da Roma e da Lazio podem ter ficado um pouco preocupados.

Agora que os portugueses estão começando a aprender sobre meio ambiente, é hora de conhecê-lo melhor. Repórter deste Massimiliano Vitelli, Ele se encontrou pela primeira vez Mourinho Durante sua experiência no banco do Chelsea em Londres, ele decidiu colocá-lo em um livro que parece um prefácio valioso. Massimo Morati, melhor amigo do treinador português e chefe do trio do Inter de Milão.

O livro está dividido em três seções. Primeiro vemos Mourinho como um homem, seus interesses, suas ideias extras de futebol, hobbies, hábitos, amizades e competições. Em segundo lugar, porém, o treinador foi analisado, com um enfoque detalhado em como jogou em todas as equipes que treinou antes de vir para a Roma. A terceira divisão é dedicada à inegável posição de liderança que todos reconhecem como o treinador mais famoso de todos os tempos.

Não poderia ter escolhido um lugar mais adequado do que o restaurante Seco Dello Scapicolo Para a apresentação do novo livro Jose mourinho, Um restaurante popular amado pelos fãs de Roma, é uma obrigação para o grupo Kilorosi, e escolher um ambiente de restaurante não é uma coincidência porque o livro, em muitos casos, também trata do ódio do treinador do salmão. Também Seko, alias Francesco Testa Comentários: “Acreditamos firmemente que, mais cedo ou mais tarde, Mourinho virá para saborear nosso romance de sempre.”.

“Especializado em autodeclaração, José Mourinho é um dos treinadores mais bem-sucedidos da história do futebol mundial. Nascido em Setupal, pequeno concelho português, nas encostas da Serra de Arapida, onde crescem apressadamente a murta, o louro e a aroeira, José ganhava a vida obtendo nas suas terras plantas teimosas e rochas de montanha. Espaço para tudo desde desporto, música, cinema, colecções exclusivas e solidariedade. Este livro não é uma autobiografia ou um livro de esportes. Porque a especialidade de Mourinho é o que ele pensa e como age. Para entender o treinador, é impossível não conhecer o homem. O Padrinho que lê sem ir à igreja e lê Fernando Bezova e adora o filme de voz arranhada de Brian Adams. José, antes de Mourinho, o segredo do seu sucesso, talvez, fosse apenas. “

Estas são as palavras do jornalista esportivo Massimiliano Vitelli.

O livro já está à venda em livrarias e na Amazon Link.