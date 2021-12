Ravanusa encontrou os corpos das duas últimas pessoas desaparecidas, Calogero Carmina e seu filho Giuseppe-Courier.

A partir de Carlo McRae

O número de mortos em uma explosão de bomba mortal na região de Aguirre aumentou para nove. Nove unidades de cães também foram envolvidas para encontrar o pai e o filho

Não deveria estar lá, Giuseppe Carmina. Ele morava com sua esposa em um vilarejo vizinho.

Ele ligou para meu sogro, Colojero, e avisou-o de que ele trocaria o carro e o levaria para fazer compras, e sua esposa, Elena, foi tomada pela tristeza. Com a ajuda de duas freiras e de uma psicóloga, ela não saiu de cena do desastre nestes dias. Até ontem, Calogero e Giuseppe Carmina, pai e filho, de 59 e 33 anos, foram encontrados em uma loja sob uma montanha de pedras, ferro e entulho. Ou seja, sob o edifício que explodiu em Ravanusa na área de Agrijento. O corpo sem vida de Cologne estava dentro da garagem e Giuseppe estava do lado de fora. Quando voltasse para casa, Giuseppe o teria chamado, e seu pai teria voltado de dentro como de costume. Talvez tenha explodido quando ele acendeu a lâmpada da garagem. Essa é a hipótese. O corpo de bombeiros trabalhou três dias sem interrupção para localizá-los e retirá-los.

Dois dias atrás, em vez disso, corpo sem vida Gioacchina Calogera Minacori, esposa de Calogero. Irmã Agatha é a única sobrevivente dessa família infeliz e, durante essa provação, a irmã de Giuseppe, oprimida por seus hábitos de branco, procura consolar Eleana, que fica sozinha para cuidar de seus dois filhos pequenos. Giuseppe e Colônia foram os dois últimos a desaparecer no massacre do gás. Balanço final: nove morreram e dois sobreviventes, as mulheres foram extraídas vivas dos escombros no início da manhã. Celine Bagliarello, de trinta anos, autopsiada, deu à luz seu primeiro filho: devemos acrescentar a trágica observação de que ela o teria chamado de Samuel. READ Acidente na SS 131 e excesso de velocidade: 2 kg de cocaína em carro, preso em Cochlear

O desastre fez com que quatro edifícios desabassem em uma área de cerca de dez mil metros quadrados e foram destruídos por quatro explosões. Ontem, o Papa Francisco também ofereceu condolências às vítimas. Um telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parole chegou a Ravanusa, no qual o papa expressou seus mais profundos sentimentos de participação na dor de todo o povo e no sofrimento de muitos, e causou grande dano a muitos.. O Papa expressou suas sinceras condolências e apreço a todos aqueles que fizeram o possível para ajudar nos esforços de resgate.

Mas a dor na aldeia ainda estava misturada com medo e desconforto. Pessoas deslocadas estão tentando recuperar seus pertences pessoais de suas casas. Uma mulher tomou seu remédio: a mesa ainda estava posta. Quando o rugido veio, começamos a comer. Ele trouxe algumas plantas e uma árvore de Natal.