“Ele me disse que eu era …”: Beato foi substituído por Ibrahimovic

O atacante da Udinese Beto falou sobre a recente partida contra o Milan e o confronto com Sladen Ibrahimovic.

Uma das dicas mais felizes de quase a primeira metade desta temporadaUdinese Sem dúvida, o atacante beto. O português de 23 anos chegou aos últimos vestígios do mercado Portimonance, Até agora marcou 7 gols em 15 jogos para o deleite da torcida friuliana.

Uma média de um gol a cada dois jogos será, com certeza, a favor de um jogador no primeiro impacto do futebol italiano. Mesmo em uma partida recente Milão beto Ele deu uma excelente seleção e escreveu seu nome na lista de pontuação do artilheiro.

Isso apesar da “reverência” por seu ídolo Sladen Ibrahimovic. O mesmo beto, Entrevista oficial à mídiaUdinese, Expressou sua admiração pelo campeão sueco.

Beato e desculpem pela camisa de Ibrahimovic

“Eu estava animado porque joguei contra Ibrahimovic. “Revelado beto. “Mas ele imediatamente me disse que era forte e que eu deveria continuar assim. Não pude deixar de responder ‘Obrigado, este momento é um sonho para mim’.

beto Finalmente revelando o fundo da camisa Ibrahimovic. O atacante português teria gostado da camisa Ibra, Mas infelizmente as coisas correram de forma diferente e ele tinha que ficar satisfeito. “Eu realmente gosto da camisa dele.” Ele terminou. “Mas todo mundo gostava dela. Eu só conseguia tirar uma foto minha.”