Manobra, medidas: regra do POS descartada, bônus móvel estendido – Política

Maratona noturna para votação de emendas de manobra na Comissão de Orçamento da Câmara. No sétimo dia de trabalho, a Comissão examinou as emendas e deu mandato aos relatores Paolo Trancacini, Roberto Bella e Silvana Comoroli: O discurso chegará à Câmara amanhãUm voto de confiança é esperado na sexta-feira.

Entre os regulamentos havia uma luz verde 110% de extensão até 31 de dezembro, o teto de 60 euros para pagamentos em POS foi eliminado e as multas foram retiradas para os comerciantes que se recusam a pagar com cartões e cartões de débito. Uma mesa permanente vai surgir entre as categorias relevantes para encontrar soluções para reduzir os custos das transações eletrónicas até 30 euros que os comerciantes têm de pagar. Mas se “custos justos e transparentes” não forem alcançados, uma “contribuição extraordinária” é acionada para provedores de serviços de pagamento e bancos para medidas de contenção de custos por parte dos comerciantes. Uma emenda bipartidária à manobra aprovada no Comitê de Orçamento da Câmara introduziu a manobra como uma ‘renovação’ para remover a regra de intervenção e pose.

18App foi redesenhado para menores de 18 anos: Dois novos bônus estão chegando com base na renda e no mérito ‘Carta da Cultura Juvenil’até 35 mil euros para residentes em território nacional pertencentes a famílias com ISEE, alocadas e utilizáveis ​​no ano seguinte à realização dos 18 anos, e ‘Cartão de Elegibilidade’, 100 centavos para os transeuntes. Têm o valor de 500 euros cada e podem ser combinados.

voltar A possibilidade de renegociar a hipoteca, passando de taxa variável para taxa fixa e alterando a lei que a altera para 2023 e 2024 Reavaliação automática das pensões: A reavaliação dos cheques de 4 a 5 vezes o mínimo (cerca de 2.000-2.500 euros) sobe para 80 a 85%, enquanto os escalões das pensões superiores são revistos com redução em percentagem.

Novas restrições sobre a renda dos residentes também foram aprovadas. A primeira oferta – se rejeitada – perde o direito ao apoio e não precisa mais ser “razoável”. Diferimento por dois meses, de 31 de janeiro a 31 de março, retirada automática de pastas até mil euros referentes ao período 2000-2015. Por outro lado, os horários ao ar livre e dehors gratuitos foram estendidos até 30 de junho de 2023. Bônus de IVA de 50% para a compra de ‘estufas’ e financiamento de ligações aéreas para a Sardenha e Sicília.

o O bónus móvel vai ser alargado, mas não 5.000 euros como já previsto, mas 8.000, reduzindo assim o corte face aos 10.000€ deste ano. De facto, a alteração à manobra aprovada pela comissão orçamental prevê o valor para aquisição de mobiliário para os anos de 2023 e 2024, mas no caso das remodelações de habitações reduz em 50% as despesas com a aquisição de grandes equipamentos verdes. 5.000 euros a 8.000 euros.

Mesas e pátios ao ar livre são gratuitos até 30 de junho de 2023, Fornece uma correção para manobras. A alteração alarga o prazo de usurpação de terrenos públicos para o setor da restauração até 31 de dezembro de 2022.

Testes começam nos metrôs A ‘Renda Alimentar’ será alocada para aqueles que estão em situação de pobreza absoluta: o Dispõe sobre emenda do Partido Democrata à manobra aprovada no período noturno. Com um financiamento de 1,5 milhões em 2023 e 2 milhões em 2024, as encomendas constituídas por bens alimentares não vendidos serão distribuídas “reservadas através de candidatura e recolhidas num dos centros de distribuição ou recebidas em categorias vulneráveis”. A portaria do Ministério do Trabalho, que será publicada em até 60 dias, definirá os procedimentos de implementação, o público e o envolvimento do terceiro setor.

Trabalhadores vulneráveis ​​podem trabalhar em empregos inteligentes nos setores público e privado até 31 de março., ginásio – se necessário – outro emprego: a emenda não menciona os pais de menores de 14 anos. O empregador assegura a prestação do trabalho em modo ativo, “através do trabalho para diversas tarefas incluídas na área da mesma tipologia ou classificação, sem qualquer redução definida pelas convenções coletivas em vigor. Remuneração está em uso”.

Nascido com o decreto Milleproroghe do ano passado, o bônus do psicólogo é permanente e passa de 600 para 1.500 euros.. Os recursos alocados são de 5 milhões de euros em 2023 e 8 milhões de euros “a partir de 2024”. Foi confirmado um teto de IC de 50.000 euros para o recebimento de contribuições. No corrente ano, os recursos são de 25 milhões de euros.

O prazo de estabilização dos profissionais de saúde recrutados durante a crise da Covid-19 foi prorrogado., oferece uma emenda dos democratas à manobra aprovada na Comissão de Orçamento da Câmara. Os órgãos da Organização Nacional de Saúde podem contratar a título permanente até ao final de 2023 e até 31 de dezembro de 2024, todos os especialistas que tenham completado 18 meses de serviço na saúde pública até 31 de dezembro de 2023 (e em substituição até ao final de 2022), incluindo pelo menos 6 na fase de emergência nacional.

A pensão mínima em 2023 para pessoas com mais de 75 anos é de 600 euros. Da noite para o dia, a emenda do governo à manobra de trazer aumento exclusivo para essa faixa etária – dos esperados 1,5% para 6,4% – foi aprovada em texto aprovado pelo Gabinete. A este aumento acresce o ajustamento à inflação, já fixado em 7,3% em 2023, que está embutido no INPS mínimo (€525,38 por mês). Em 2024, conforme prevê o texto básico, o aumento das pensões mínimas será de 2,4% para todas as faixas etárias.

A administração pública está proibida de oferecer cargos assalariados a aposentados.. De fato, durante a sessão noturna da comissão de orçamento da Câmara, a emenda de manobra apresentada pelos relatores que violaram essa proibição não foi aprovada por ter sido declarada inadmissível.

Escuta telefônica de 007 dá sinal verde para novas regras. A emenda do governo à manobra sobre o tema chegou a ser aprovada na comissão. Por isso, as regras para interceptações ligadas à atividade de inteligência estão mudando: serão prorrogadas por 40 dias, 20 por 20. Os dados obtidos serão destruídos no prazo de seis meses e o Procurador-Geral do Tribunal de Recurso de Roma pode autorizar a sua proteção por um período máximo de 24 meses. No capítulo “Sistema de Informação de Segurança”, os custos deixarão de ser suportados pelo Ministério da Justiça, passando a ser diretamente do Mef.