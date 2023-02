Uma oferta monstruosa do Chelsea está pronta para Leo

O clube inglês está sempre disposto a oferecer somas monstruosas para a saída dos portugueses: os rossoneri devem considerar a hipótese de transferência.

O Milão Ele marchou fortemente para o campeonato com duas vitórias Turim E Monza Agora ele está de volta em terceiro lugar com a Roma. Mas agora corrida campeões Está em aberto e a equipa de Stefano Pioli precisa de continuar a vencer se não quiser sair.

Na verdade, existem corridas também Lácio E AtlantaAssim como o Juventus Aquele que sempre acredita na redução ou abolição de multas. Por isso, o Milan não tem certeza se estará lá Liga dos Campeões O clube deve planejar o próximo ano e os próximos meses, levando em consideração essa considerável incerteza. Essa incerteza também afeta as negociações para renovar o Raffaele Leo.

A receita da principal competição da UEFA é crucial para os planos do clube, mas ainda não se sabe se ela pode alcançá-los. É por isso que a situação de Leo está longe de ser resolvida. O contrato do jogador de 23 anos termina. junho de 2024 E o atacante tem cada vez mais chances de chegar ao final da temporada sem renovar, portanto, a menos de 12 meses do prazo.

Nesse caso,hipótese de troca Mesmo que o Milan não planeje perder um de seus tops, não é mais uma loucura. Enquanto isso, porém, da Espanha eles estão enfatizando o interesse de um clube que há muito tempo queria um jogador em suas fileiras.

O Chelsea está sempre pronto para jogar pelos portugueses

Segundo Fichajes.net O Chelsea Este é um dos muitos clubes de topo onde o Diabo quer desfilar o seu talento português. A esperança dos Blues é que a administração rossoneri não consiga encontrar um acordo muito esperado para uma extensão com a classe de 99 e capitalize isso no mercado de transferências de verão.

Conforme noticiado pelo site espanhol, Leo vai desacelerar as negociações com o Milan por estar ciente da possibilidade de jogar por um desses gigantes europeus. De acordo com os últimos relatórios, o clube londrino está pronto para colocar uma figura ainda mais brutal no prato 100 milhões Mesmo na mesma função, os Euros já gastaram muito dinheiro no mercado de janeiro. Na verdade, a equipe Potter assumiu durante a sessão de inverno Michael Mudryk Do Shakhtar Donetsk.

Uma proposição de três dígitos seria o mínimo para convencer Milão No entanto, para uma transferência que o clube não quer. Portanto, o risco de ataque não pode ser considerado violado Chelsea Para o ex-talento do Lille, o Milan precisa resolver a situação em relação ao seu contrato o mais rápido possível. No entanto, neste sentido, de repente Incerteza chegar a um lugar Liga dos Campeões No ano seguinte, criou uma barreira.