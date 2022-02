Bollettino Covid Emilia Romagna: datado de 2 de fevereiro de 2022 – Chronaca

Bolonha, 2 de fevereiro de 2022 – Âncora 11.122 novos casos de Covid dentro Emília Romanha, Criado por 7.105 em ieri. I tamponi analizati sono 60.700. Sempre alto, purtroppo, Neste caso, o número é: 40 vêm. Diminuição do valor do impacto Covid nei reparti non criticals (-0,7%), mentor è invarieto numero de quelli che occupani le terapia intensiva. eu10% dos alunos com quarentena e apenas 0,5% dos alunos têm âmbito pessoal. Mais 53mila guariti e 42mi casi attivi meno. Per riguarda vacina peri, incece, sono state somministrar complessivamente 9.757.531 dosi; sul total sono 3.706.980 pessoas com mais de 12 anos completamente vacinadas com a vacina ciclo, il 92,2%. O mais recente dosi fatte sono 2.394.241.

E ‘previsto por oggi un nova troca de governo por ciò che concerne Durata del Green Pass, Pai e Cor paramétrica Em todas as regiões, estou attesa an anne per bolitettino Covid dell’Emilia Romagna em oggi 2 febroio 2022 dopo in ieri nuovi contagi che poo quota 7mila. Número de saída de Purtroppo Âncora Alto: 40.

Eu governo o spingono por toda a morsa e uma simplificação congeguente vita. Il president della Region Veneto, Luca Zaia ha chistesta nella direto na quest mattina A multa dello stato di emergenza por 31 marzo.

Dolinizio dell’epidemia da Coronavirus, em Emilia-Romagna si sono registro 1.068.696 casi em positividade, 11.122 em più risperto ieri, num total 60.700 tampões Este é o derradeiro 24 horas, com 19.902 moléculas e 40.798 testes antigênicos rápidos. Dato saudação comunicado ao ministro della em Questo. Complessivamente, o novo positivista das porcentagens é o número de tampões em Fatty. 18,3%. Vanno aggiunti 315 O novo nome de registro é Circondario Imolese Nesse caso, você tem um problema com a parte não estática possivelmente carica do Ausl. Eu sou verno recuperati nei prossimi giorni. Il totale complessivo odierno sarebbe quindi di 11.437 caso. EU ‘età mídia Este novo positivi está no oggi em 36.2 ani.

Este conteúdo de localização nelle província vede Bolonha com 1.995 novos casos (num total de 217.594 golfinhos em Dell’inizio). Reggio Emilia (1.441 su 117.643), Parma (1.390 su 86.481)Rímini (1.265 su 107.111)Ravena (1.086 su 98.134), Ferrara (1,008 su 69,231); poi Modena (989 su 167.534), Forlì (740 su 51.097), Cesena (738 su 60.929); quindi Piacenza (470 su 59.926) e infine il Circondario Imolese com zero novos casos em um total de 33.016 inizio pandemia (313 noncommunicati alla ministero della salute e recuerti nei prossimi giorni).

Pazienti Covid em Emilia Romagna

I pajienti attualmente ricoverati nelle terapia intensiva dell’Emilia-Romagna sono 154 (invariato rispetto a ieri), na mídia 62,4 anos. Sul total, 92 vacinas não sono (dose zero vaccino ricevute, età media 61,1 anni), il 59,7%; 62 vacinas com ciclo completo (età media 64,1 anni). Um dos casos mais relatados de pessoas acima de 12 vacinadas com ciclo completo em Emilia-Romagna é de cerca de 3,7 milhões, cerca de 300ml de vaccinabilo ancora non hanno fatto: percentagens de não vacina ricove na intensidade da terapia pi alta rispetto a chi si è vaccinato . Por quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covidentão não 2.680 (-18 rispetto a ieri, -0,7%), età media 71,7 anos.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuir: 5 a Piacenza (+1), 19 a Parma (invariável); 13 a Reggio Emilia (-1); 22 a Modena (+2); 43 a Bolonha (+3); 10 a Ímola (invariável); 10 a Ferrara (-2); 10 a Ravena (-1); 4 a Forlì (invariável); 4 a Cesena (-1); 14 a Rímini (-1).

Morti por Covid

Purtroppo, si registrador 40 decessi:

5 na província de Piacenza (devido donne 89 89 98 anni e tre uomini 58, 79 e 87 anni)

(devido donne 89 89 98 anni e tre uomini 58, 79 e 87 anni) 4 na província de Parma (vencimento donne aos 87 e 89 anos e devido uomini aos 64 e 81 anos)

(vencimento donne aos 87 e 89 anos e devido uomini aos 64 e 81 anos) 2 na província de Reggio Emilia (uma donna di 91 anni e un uomo di 85 anni)

(uma donna di 91 anni e un uomo di 85 anni) 5 na província de Modena (una donna em 90 anos e quattro ummini em 71, 79, 82 e 86 anos, quest’ltimo cui dcessso è stato registry dall’Ausl di Bologna)

(una donna em 90 anos e quattro ummini em 71, 79, 82 e 86 anos, quest’ltimo cui dcessso è stato registry dall’Ausl di Bologna) 8 na província de Bolonha (sei donne, um em 54, um em 81, com vencimento em 89, um em 90 e um em 91 anos; devido uomini em 77 e 79 anos)

(sei donne, um em 54, um em 81, com vencimento em 89, um em 90 e um em 91 anos; devido uomini em 77 e 79 anos) 2 nel Circondario Imolese (com vencimento em 81 e 97 anos)

(com vencimento em 81 e 97 anos) 4 na província de Ferrara (com vencimento em 73 e 90 anos e vencimento em uomini em 79 e 86 anos)

(com vencimento em 73 e 90 anos e vencimento em uomini em 79 e 86 anos) 3 na província de Ravena (tutti uomini di 68, 69 e 81 anos)

(tutti uomini di 68, 69 e 81 anos) 6 na província de Forlì-Cesena (tre donne 81, 83 e 92 anni e tre uomini 70, 80 e 89 anni)

(tre donne 81, 83 e 92 anni e tre uomini 70, 80 e 89 anni) 1 na província de Rímini (un uomo di 74 anni).

Dentro Totaldall’inizio dell’epidemia i decessi na região região estado sono 15.168.

Casi attivi e guariti

eu casi attivicioe eu Malati effettivi, sono 287.057 (-42.100). Esta pergunta, pessoalmente isolamento a casacada citação com sintomi lie non richiedono cure ospedaliere or result privat on sintomi, sono complementiva 284.223 (-42.082), il 99% do total de casos. Le persone complessivamente guarita então não 53.182 em più A taxa de consulta é 766.471.

Quarentena Covid uma escola em Emilia Romagna: i d

Em allegato, uma tabella riepilogativa delle classi e delle persone em quarentena no ambito escolástico (aluno e pessoa) com rivalização effettuata dal 17 al 31 gennaio 2022 e dados de comparação relativa: nlima settimana, il numero di studenti in quarantena è salito al 10% totalmente, quello del personale all ‘1,5% sempre do total.

Coronavírus na Itália: Bollettino

Ieri sono stati 133.142 i casi em positividade al Covid-19 (il giorno precedente) e 427 eu decessi (controlando 349 lunedì) registrados na Itália. Sul fronte del sistema sanitario, persone in therapy intensiva sono stati 1.549 (-35 risptto al giorno precedente), que tem uma ordem de reputação de 19.873 (-40). Em questo parágrafo verranno inserido datado de 2 de fevereiro de 2022.

Ricoveri Covid al Sant’Orsola estabilizado e descontaminado

I ricoveri per il Covidall’ospedale Sant’Orsola de Bolonha sono estável, com la stessa offerta di posti letto che ciè da 15 giorni. Lo Chiro Gibertoni, dg della struttura. “Speravamo di riuscire a inizierre le ricoconversão The quest set – dice – ma, come la crescita, até a decrescita é mais lenta em questa face della pandemia. Stiamo atende o Certificado de Non-Dover Pointer Rincovers for Success”.

Lospedale está do outro lado do corredor Veja a lista abaixo para detalhes Este é o verdadeiro significado da queima de más impressões psíquicas na mente e no coração. Por prossimo autunno non è ancora possivelmente prevedere llandamento ma, ha concluso la dg, “bisognerà immaginare delle strategy per evitare di tornare a livelli di ospedalizzazione

Agenas, occupazione dei repovit Covid estável na Emilia Romagna

Resta al 30%, na Itália, porcentagens ocupadas por pós Covid nei repartição em área não crítica, em 24 minérios, cresce em 6 regiões: Calábria (38%), Marche (+ 3% chega a 34%), Molise (22%), PA Trento (30%), Sardenha (24%), Val d’Aosta (al 40%). Cala, invece, em Basilicata (25%), Friul Venezia Giulia (39%), Lácio (32%) e PA Bolzano (24%).

Il tasso é estável em Emília Romanha (30%), ma anche em Abruzzo (32%), Campânia (31%), Ligúria (40%), Lombardia (29%), Piemonte (31%), Puglia (25%), Sicília (39%), Toscana (27%), Úmbria (32%), Vêneto (25%). Quest i date monitoraggio Agenas update al primo febraio.

Agenas, occupazione delle intensiva cala em 12 regiões

Por quanto riguarda a terapia intensiva, percentagens de ocupação sono em calo em 12 regiões: Abruzzo (19%, -1%), Calábria (11%; -1%), Friul Venezia Giulia (23%; -1%), Lácio (21%; -1%), Ligúria (14%; -1%), Lombardia (13%; -1%), PA Bolzano (12%; -1%), Sicília (16%; -1%), Toscana (18%; -2%), Úmbria (12%; -1%), Vale d’Aosta (18%; -3%), Vêneto (15%; -1%).

Sono estável em Emília Romanha (17%) e anche em Campânia (11%), Marche (24%), Molise (8%), Puglia (12%) e Sardenha (16%).

Aumentano invece em Basilicata (8%; + 2%), PA Trento (28%; + 1%), Piemonte (21%; + 1%).

