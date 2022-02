Gazzetta dello sport: La strana coppia

Con Deulofeu squalificato Pussetto non ancora al top, controlando ou Torino l’Udinese in attacco proporrà la coppia Beto-Sucesso. Lá Gazzetta dello sport la descrive così: “Tutti e due fanno dell’esuberanza fisica un marchio fabbrica, abbinando comunque a tecnica in livello, in particolare nel case del nigeriano, ha dimostrato in più in unoccasion in saporci fello nol assist man. Il portoghese, invece, continu alla continua ricerca del miglioramento delle sue capacità. i precedente? Il debutto dall’inizio (si erano già incrociati a Bergamo) é avvenuto con l’Hellas. , invece, ma rimasto in campo fino all’ltimo. Contro il Sassuolo i due si sono dati il ​​cambio a 2 minuti dal termine (Success per Beto) e con Geno altamente compartilhado, elogio lingresso em Success per Delofeu al 26′. pela segunda vez, 20 minutos no final. Nistra e o difesa a 4, Beto e Success, se você é divertido, não pode se divertir. Esta carteira tem um segnato due reti. Nella second ce stato lo zampino del comparto di reparto, che laha lanciato in profondito dopo aver lavorato un pallone nella sua metà campo, per il 2 a 0. A Empoli – all ultimatum gotti, finita 3 or 1 for i toscani – il duo è stato riproposto, com Success protagonista del momentaneo 1 a 0 em favor dell’Udinese, quando ha chiuso il triangolo per Deulofeu. Contro em Milão, embora prima em Cioffi, Beto e Isaac acabaram de compartilhar os últimos 20 minutos, dupo che lafricano è entrato al post diolofeu. Nesse caso, o portfólio é sempre o primeiro tempo no caso. Nella brutal sconfitta casalinga com l’Atalanta la “connection”, e se sucesso tem solo em 16 minutos concluídos, ata stata positiva. Isaac, infatti, si è inventato l’assist per la rete in Beto al 43′ da segunda temporada. Poca roba invece com a Juve, com Success in campo solo per 9 giri lancetta e Beto dentro tutta la gara. Ata Stata l’tima volta che hanno giokato insieme e non andata come desideravano. “Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então.