Clima, tudo muda no final do ano. Sotocorona: Réveillon é dominado pelo mau tempo

O Natal não impediu a previsão do tempo de Paulo Sotocorona. O meteorologista junta-se ao episódio de 26 de dezembro do noticiário La7 e faz a sua análise sobre o tempo que nos espera nos próximos dias: “Não há bom nem mau tempo em Itália, um pouco mais estável no sul. Faça uma viagem na passagem de ano e você verá uma mudança, em uma área muito instável, há uma mudança de temperatura e aparentemente até do clima. No entanto, em direção a Befana, o tempo deverá melhorar.”

Passamos à previsão detalhada para os próximos dias: “Hoje, terça-feira, 26 de dezembro, esta chuva fraca, muito fraca, garoa, mas hoje bastante generalizada. Talvez algo um pouco consistente na alta Toscana e na Campânia, caso contrário sempre enfrentamos chuva muito fraca ou garoa, enfim, um dia cinzento. Amanhã, quarta-feira, 27 de dezembro, parece que estes aguaceiros vão desaparecer, mas as nuvens ainda estão lá e há alguma chuva na Ligúria. Esta é uma situação que parece ser melhor. Chegamos na quinta-feira, 28 de dezembro, em que recomeçamos na Ligúria, Toscana, do lado do Lácio, com alguma chuva, mas raramente se vêem cinzas, pelo que continuam a ser dias deste tipo, com algumas oscilações de temperatura, mas no geral, o tipo de clima não muda muito. O vento é fraco.”

Sottocorona finalmente separa os dados da temperatura máxima: “No sul e na Sardenha existem valores elevados, mas este tipo de limite do índice é sempre até 16-17 ° e não deve ultrapassar. estão muito baixas, como nos Apeninos. Nas próximas 24 horas a tendência dessa temperatura diminuirá ainda mais. O mapa está um pouco marcado e tosco, mas a ideia é que as temperaturas caiam nos próximos dias de qualquer maneira. “