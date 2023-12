Portugal, votação antecipada: Para que lado vão os portugueses?

Em março, Portugal ruma a eleições antecipadas após a demissão do primeiro-ministro António Costa. De acordo com uma sondagem exclusiva da Euronews, o Partido Social Democrata, da oposição, lidera com cerca de 22% dos votos.

Anúncio O Portugal Na encruzilhada: o Depois das eleições antecipadasA surpreendente demissão do primeiro-ministro António Costa e o Parlamento foi dissolvido pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A decisão foi tomada depois que o governo foi envolvido em uma investigação de corrupção. Uma sondagem exclusiva da Euronews, em colaboração com a agência noticiosa portuguesa Jornal Sol, capta as tendências dos eleitores. A decisão de Costa e de Sousa recebeu amplo apoio. 78% disseram que era certo Costa renunciar após o escândalo. Quase 83% acreditam que o presidente está certo em convocar eleições imediatas. Qual é a situação dos partidos vários meses antes do referendo nacional? O Partido Social Democrata, da oposição, lidera com 22% dos votos. Estima-se que os socialistas estejam em segundo lugar, com 19,5%. O partido de extrema direita Sega consolidará a sua posição como terceiro bloco com quase 13%. Pedro Nuno Santos é o claro favorito para vencer as eleições internas do Partido Socialista e suceder a António Costa como secretário-geral nas eleições internas de 15 e 16 de dezembro. Isto preocupa os portugueses Mas, de acordo com a nossa sondagem, a corrupção que derrubou o governo não é a questão mais importante para os eleitores. A maioria dos portugueses – quase 53% – está preocupada com Estado do Serviço de Saúde Pública. 38% acreditam Inflação e custo de vida A principal questão importante, ao mesmo tempo Casa e educação Eles são um problema completo para 27-28% das pessoas. As eleições de 10 de Março estão a ser acompanhadas de perto por observadores em Bruxelas. READ Nas horas seguintes, o gelo do Ártico avança para a Itália; Ventos fortes, chuva e neve nestas áreas

