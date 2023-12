Mulher tenta pular de ponte e é salva por carabinieri – Notícias

“A certa altura não aguentávamos mais, nossos braços doíam, mas não conseguíamos soltar, principalmente porque ele disse: 'Não me deixe'. Correu tudo bem e agora ela está segura. Foi uma intervenção complicada, mas não a primeira na minha carreira de carabinieri”. Assim, o brigadeiro Pasquale Rutiglioni, de plantão na unidade radiomóvel dos Carabinieri de Bari, descreve o que aconteceu ontem à tarde, quando uma menina de 20 anos jogou mergulhar no vazio da ponte circular que passa por Giulio Petroni em Bari, para acabar com tudo.

Vídeo Mulher que tentou pular da Ponte do Pari foi salva pela polícia

“Ela não deu nenhuma explicação sobre o motivo de ter tomado essa decisão, mas estava muito agitada”, diz o soldado. A intervenção, que durou cerca de meia hora no total, começou imediatamente após a chamada para o centro de operações. “Por volta das 19h30 às 19h40 recebemos a denúncia de que uma mulher caminhava no anel viário. Quando chegamos a vimos na beira da ponte ameaçando se jogar no vazio”, continua o Brigadeiro. “Ela não queria que nos aproximássemos, e nesse momento começámos a falar com ela, a ficar calados, a tentar acalmá-la”, continua, explicando que o objetivo era “tentar aproximar-se e depois levá-la embora”. “.

“Entendemos que não havia tempo a perder – continua o policial – quando deixamos o corpo pendurado no vazio, segurando com as mãos a barra de ferro. Intervimos: eu estava na saliência, com meus colegas bloqueamos e mantivemos por pelo menos 10 minutos. Conseguimos manter as mãos abaixadas, esperar a chegada dos bombeiros e eles se posicionaram abaixo com seus veículos e escadas. Conseguimos. Seguro.” A mulher de 20 anos foi levada para a Policlínica Barry.” Ela não nos explicou os motivos do gesto – conclui o sargento – ficou muito chocada. Espero que ela fique bem”.

Melony, heróis uniformizados salvam uma garota em Barry



“Ela poderia ser minha filha, não devo deixá-la”: Assim, graças à pronta ação de Pasquale dos Carabinieri e seus colegas, ele interveio e salvou uma mulher que queria tirar a própria vida. Na ponte Barry Ring Road, a jovem está segura. Agradecimentos especiais a esses heróis uniformizados”, escreveu a primeira-ministra Georgia Meloni nas redes sociais.

