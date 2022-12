Ex-Ilva, luz verde para mandato do CDM

Sinal verde do CDM para um mandato que também poderá ser aproveitado pelo antigo grupo Ilva. A norma sobre “Medidas de emergência para centrais de interesse estratégico nacional”, aprovada esta noite pelo Governo, prevê 10 artigos, segundo nota apresentada por Adolfo Urso e pelo ministro da Justiça, Carlo Nordio. “Os 680 milhões já destinados podem agora ser utilizados como empréstimos accionistas que podem ser convertidos em futuros aumentos de capital. A isto acrescem os mil milhões destinados ao mandato Aid BIz e TRI e Just Transition Fund” .

Um novo acordo entre os acionistas da Acciaierie d’Italia, que foi explicado pelo Ministro da Empresa e Made in Italy Urso na CDM. O acordo prevê o compromisso dos acionistas de: recomeçar a base produtiva e, consequentemente, a garantia de empregos, estabelecendo metas de produção superiores às alcançadas pela Aadi nos últimos dois anos; Reforma ambiental concluindo a reestruturação industrial e acreditação ambiental integrada para uma planta verde dentro do prazo; Desenvolvimento industrial e investimentos relacionados com o Pólo de Taranto, implementação de parques eólicos ‘flutuantes’, iniciativas de economia circular através da recuperação de subprodutos (construções de cimento), implementação de centrais de dessalinização através da recuperação de água doce de Tara e Chinni, desenvolvimento do porto através de uma planta flutuante de desgaseificação FSRU.

Para atingir estes objetivos, explicou Urso, “modificar os acordos parassociais, afetando aspetos importantes como a determinação dos acionistas e a gestão futura e as obrigações financeiras dos acionistas, com as responsabilidades relacionadas com a proporcionalidade dos acionistas”.

Urso anunciou que Mimit convocou a mesa ex-Ilva para o próximo dia 19 de janeiro, com a participação de forças sociais, sindicatos e associações de produtores, representantes de autarquias locais, entidades públicas e privadas. Oportunidades de emprego.