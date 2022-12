Cristiano Ronaldo, seu filho também deixou Manchester: vai jogar no Real Madrid

Dois Ronaldos saem Manchester United. Papai Cristiano fez isso antes de partir para a Copa do Mundo no Catar, seu filho Cristiano Em vez disso, ele faz essas horas. O filho mais velho do campeão português decidiu mesmo deixar Inglaterra e seguir as pisadas do pai. Real Madrid.

Cristiano Ronaldo Jr. assina com o Real Madrid

Talvez uma escolha predita e previsível. O fim do relacionamento entre CR7 e Manchester United Não é indolor. O campeão português foi batido à porta após dois anos de polémica e recriminações mútuas. E ele nunca poderia imaginar deixar seu filho mais velho para trás. Aliás, o Cristiano Jr. está fazendo o mesmo que o pai, saiu da Inglaterra e eu desembarquei Real Madrid. Os Leopardos de Madrid estão prontos para receber o futuro campeão que soma mais de 50 golos em 20 jogos pelos sub-14.

Cristiano Ronaldo: O futuro está na Arábia Saudita

por agora Cristiano Ronaldo Ele não quer revelar suas ambições para o futuro. Conforme revelado por vários insiders, os campeões portugueses procuram (e provavelmente procuram) uma hipótese de continuar a carreira numa equipa que joga até ao último minuto. Liga dos Campeões. Mas ninguém lhe deu essa oportunidade, então é melhor começar a olhar para frente.

Nos últimos dias, houve conversas entre os jogadores e os jogadoresAl Nasser Pronto para cobrir os portugueses em ouro: O contrato de € 200 milhões por temporada para o português até seu 45º aniversário em um contrato de 7 anos é verdadeiramente essencial. Segundo a CBS, as consultas médicas já estão agendadas, mas ainda não se sabe a data.

Cristiano Ronaldo Empregos: Vagas em aberto

Compromissos faraônicos de times e ricos acordos publicitários, mas Cristiano Ronaldo não guarda tudo para si. De Portugal, o futebolista comprou a villa mais luxuosa do país no valor de 10 milhões de euros, que será ainda mais quando os acabamentos estiverem concluídos. Para a gerir, Ronaldo e a família precisam de ajuda e, segundo os jornais lusitanos, está disposto a pagar a quatro empregados, entre os quais um mordomo e uma cozinheira, 6.000 euros por mês quando a moradia estiver concluída.