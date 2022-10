Mario Rui está a revelar-se um excelente suporte

Na vitória externa Nápoles Ele também teve uma mão (típica) contra o Cremonese, partida válida pela nona rodada da Série A. Mário Rui. O lateral português deu a sua terceira assistência consecutiva no campeonato e a quarta desde o início da nova temporada.

Série A, defensores com mais assistências

O português lidera agora a lista de passes bem sucedidos de um defesa nesta liga e é quase a soma dos dois últimos. Mario Rui chegou a dois dígitos nesta temporada com quatro assistências e seis em uma vitória por 21-22 na Serie A, atingindo as alturas. 10.

Os perseguidores se separaram, com Theo Hernandez e o companheiro de equipe De Lorenzo parando às sete. Em terceiro lugar estão Dumfries, Paros e Kyriakopoulos.

A classificação de Defensores com mais assistências na Série A Nos dois últimos campeonatos:

Mário Rui (Nápoles): 10 John Por Lorenzo (Nápoles): 7 Theo Hernandez (Milão): 7 Denzel Dumfries (Intervalo): 6 Davi faraós (Verona): 6 Georgios Kiriagopoulos (Sassuolo): 6 Davi Zappacosta (Atalanta): 5 Merkim Voivoda (Turim): 5

Série A, jogadores com mais assistências

Mas, sempre considerando as duas últimas temporadas, Mario Rui também está no topo Classificação geral, sem distinção de caráter. Neste caso, o meio-campista da Lazio sobe ao palco Milinkovic-Savic, Ciro formou uma dupla mortal com Immobile (Immobile transformou o passe do sérvio em gol 17 vezes nos últimos três campeonatos). Seguiram-se Niccolò Parella, do Inter, e Domenico Berardi, do Sassuolo. Em sétimo lugar, porém, encontramos Mario Rui, empatado com Luis Alberto, Felipe Anderson e Antonio Candreva.