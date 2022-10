Governo, Meloni: “Nem um minuto a perder”, mas é um impasse técnico

“Teremos uma grande responsabilidade de fornecer respostas imediatas aos problemas dos italianos.” Em sua mensagem ao Viva22, o partido de extrema-direita Vox em Madri, Giorgia Meloni, chefe do FDI, reitera a necessidade de se apressar para formar um governo. “Não temos um minuto a perder”, insistiu, falando em espanhol e listando os vários desafios que o novo governo enfrenta.

Ontem, a cúpula de centro-direita em Argore acelerou a lista de ministros, começando com a alocação de pastas aos partidos da coalizão. O plano parece ter sido retomado: 4 cada para Lega e FDI, e o partido de Salvini também ocupará a presidência de ambas as câmaras. Os nomes de Giancarlo Giorgetti e do presidente do grupo, Riccardo Molinari, podem mudar o alvo se Meloni não encontrar um tecnólogo com perfil adequado para liderar o Ministério da Economia.

Giorgetti terá o ás na manga nessa altura para liderar o Ministério até XX Settembre. No Mef, Federico Freni pode ser reconfirmado como subsecretário na cota da Lega. No Senado, o caminho está aberto para Ignacio La Russa, que precisa vencer um sprint com o jogador da Liga Norte, Roberto Calderoli, para a vice-presidência do estado.

Jolly Casellatti emergiu da cúpula da Arcor, o próprio Berlusconi foi colocado na mesa, patrocinando a senadora Licia Ronzulli, para quem Fi é um ministério importante: infraestrutura, agricultura ou saúde, mas agora colaborador do apertado Berlusconi, que não consegue superar a oposição. Antonio Tajani, por outro lado, parece estar fazendo uma transição suave para a Fornesina para dirigir as relações exteriores.

Mas o debate sobre o papel dos tecnocratas à direita é acalorado. Com Maloney, não quer prescindir, enquanto a liga continua desacelerando. Os nomes não políticos são Siniscalco e Barretta’s Mef. No interior, o favorito é Matteo Piantedosi, ex-chefe de gabinete de Salvini quando estava no Viminale. Os que estão no topo, via Bellario, podem encontrar uma casa no Ministério da Infraestrutura, que é mais difícil para a agricultura, que vê o jogador da Liga Norte Gian Marco Centinaio na pole position.

A semana seguinte, porém, será decisiva: na noite do dia 12, Meloni e Salvini estarão esperando Silvio Berlusconi, da centro-direita em Roma, chegar à capital. Instalação do Parlamento no dia seguinte.