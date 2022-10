UEFA presta homenagem ao bis de Leo contra o Chelsea – vídeo

O perfil social oficial da UEFA quis homenagear a atuação do talento português com um post na sua conta do Twitter

Em dois dias o Milão Ele voltará a campo novamente contra Chelsea, desta vez na frente de seus fãs no San Siro. Os rossoneri saíram de Stamford Bridge por 0 a 3 na partida de ida na última quarta-feira. Uma noite ruim em geral, na qual o Milan parecia cansado, especialmente em comparação com os ritmos mais altos Blues Para os primeiros 60′ do jogo. Os rossoneri já apresentaram um lado ruim após a vitória por 2 a 0 sobre a Velha Senhora na partida de ontem à tarde.

No entanto, na noite de inglês, sem saber a maneira de marcar Rafael Leão Ele encontrou uma maneira de capturar a atenção da multidão de Stamford Bridge. Os portugueses ficaram hipnotizados por duas jogadas de qualidade típicas do seu talento. O homem do Almada conseguiu incomodar a retaguarda do Chelsea com os seus dribles e cobras.

Ali também A UEFA quis prestar homenagem ao extraordinário talento de Rafa. Ele fez isso através de um post em sua própria conta Twitter No final do primeiro tempo com um post propondo o rasgo português novamente. Uma explicação direta e mínima que deixa o ponto claro: “Idealmente, Rafael Leo“.

9 de outubro – 18:39

© Reprodução reservada

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”