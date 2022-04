Relatório meteorológico ao vivo. Entre na interface legal. Chuva, trovoadas, granizo, neve e ventos fortes nas próximas horas. Status e Previsão 3B Meteo

Tempo de estudo

2 minutos, 13 segundos

Clima, tempestades que se aproximam, ventos fortes e queda de neve nas montanhas

Situação – Um pulso atlântico rápido conectado com um redemoinho da França cruzou rapidamente as regiões do norte. sexta-feira à noite Chuva e trovoadas com até 10 mm entre Alta Lombardia, Trentino Alto Adiz e Friuli. Mas não foi antes que esperávamos, frio, foi Ainda está localizado perto dos Alpes Ele só começou a entrar na península nas últimas horas, e ainda está com eventos moderados, mas já está localizado com fundo de tempestade nos Alpes orientais e se intensificará nas próximas horas.

Locais de fim de semana Itália-Europa para evolução

Evolução para a próxima hora – A entrada de ar frio sobre a Itália irá desencadear a formação de uma depressão imaginária de baixa pressão da barreira alpina, que irá desmoronar gradualmente durante o dia da Emilia Romagna em direção ao médio e baixo lado do Adriático. Este tráfego mínimo será acompanhado por chuva, trovoadas, granizo e neve com ventos fortes soprando de Bora Bora de um lado e Ponte do outro. A deterioração nas regiões orientais é mais evidente, mas alguns eventos podem ir além da região do Tirreno. Espera-se uma queda acentuada da temperatura durante a coluna da frente, principalmente nas áreas afetadas pelos eventos. A melhora rápida é esperada no Domingo de Ramos

Espera-se que o tempo piore rapidamente no nordeste e na Emilia Romagna na próxima hora no sábado.

Previsão sábado próximo horário: Norte, Com aguaceiros no Trentino e Friuli, seguidos de trovoadas no baixo Veneto, Emilia Romagna e Lombardia à tarde. Mais sol no noroeste, exceto pela queda de neve ocasional nas áreas fronteiriças e pela chuva ocasional nos Apeninos da Ligúria. A queda de neve é ​​de até 500 m à noite nos Alpes orientais e até 800 m no norte do Abismo. Centro, Nublado irregular de manhã sem eventos significativos, entre o meio da tarde e a noite piora com chuva na Toscana, Umbria, março, com granizo localmente e queda de neve nos Apeninos até 800-900m. À noite piora no Lazio e Abruzzo. Sul, Céus irregularmente nublados pela manhã na região do Tirreno com eventos ocasionais, grandes aberturas à tarde, exceto variações nos Apeninos. Mais algumas nuvens à noite, exceto nuvens irregulares e alguma chuva no Tirreno. Chuvas noturnas e trovoadas são esperadas em Molise, Campânia, norte da Puglia e Basilicata. Temperaturas Começando nas regiões do norte e diminuindo. Vento Até os fortes de Bora no Alto Adriático, os fortes ocidentais em outros lugares. Ligúria até Mari, Tirreno Norte Central e Alto Adriático A tempestade está subindo Das praias que surgem, outras foram as que mais se movimentaram.

Inúmeras webcams estão distribuídas por todo o nosso território nacional. Nesta seção você pode procurar qualquer webcam em sua área! >> Webcam.

A Itália é um país atingido por um furacão com a mesma violência que seus “parentes” americanos. Existem também casos EF5. Aqui estão as áreas de alto risco e o período de maior atividade >> Aqui.

Siga o 3BMeteo no Twitter